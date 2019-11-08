Происшествия
Газета.RuВ Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем
Датский террорист Базил Хассан, предположительно, может быть причастен к подрыву российского лайнера A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.
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Австралийский террорист признался, что самолет над Синаем взорвал его датский напарник
КП - Санкт-Петербургвчера в 08:26
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Армия и оружие
Возле американской базы в Ираке упали 17 ракет
Прес-служба органов безопасности Ирака сообщила, что по авиабазе Кайяра в провинции Найнава, где располагаются американские военные, были запущены 17 ракет.
Московский Комсомолец 14:28
Футбол
Игорь Дивеев: «ЦСКА заслуживал победу над „Ференцварошем“»
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о матче 4-го тура Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0). — Не реализовали свои моменты, которые были во втором тайме, хотя и в первом была пара моментов.
Матч ТВ 12:53
Шоу-бизнес
Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным
Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru 10:31
Кино
В Disney назвали своих претендентов на «Оскар»
Компания Disney обнародовала свой список актеров и актрис, которые могли бы побороться за премию Американской киноакадемии «Оскар».
Культуромания 08:20
Общество
Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги
Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт 14:40
Здоровье
Врач развенчала популярный способ лечения ротавируса
Медик Ольга Саакян в комментарии сайту aif.ru призвала отказаться от этого способа.
Российская газета 01:30
Происшествия
Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге
Газета.Ru вчера в 15:31
Происшествия
На Рублевском шоссе из автоцентра похитили мужчину
Мужчину связали и похитили из автоцентра на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 13:49
Транспорт
На поезда в Крым продали 3,4 тыс. билетов
Известия 15:09
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Американский лидер подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны, однако допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США.
Lenta.ru 10:24
Армия и оружие
Киевский «эксперт» рассказал, когда и как Россия планирует «вторжение» на Украину
Украинский военный эксперт Алексей Арестович уверен, что во второй половине следующего года Россия запустит газотранспортные ветки в обход Украины и таким образом укрепит свои международные позиции, получив дополнительные рычаги давления на Киев.
ФАН 14:55
Политика
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 10:34
Экономика
Valio может купить молочный завод под Петербургом
Финская Valio рассматривает возможность стать совладельцем одного из крупнейших производителей молочных продуктов Петербурга и Ленобласти — ООО «Галактика».
РБК Санкт-Петербург 06:48
Культура
В Москве скончался автор песен Кобзона и Лещенко Юрий Маркелов
На семидесятом году жизни ушел композитор Юрий Маркелов. Это автор камерно-симфонических произведений.
Петербургский дневник 06:29
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:00
Армия и оружие
В Турции назвали сроки экстрадиции боевиков ИГ в страны Европы
Турция начнет экстрадицию задержанных боевиков ИГ («Исламское государство», террористическая организация запрещена в РФ) в страны их происхождения 11 ноября, сообщило в пятницу, 8 ноября, агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу.
Известия 09:23
Политика
На Украине пообещали заблокировать строительство «Северного потока-2»
Если Евросоюз примет новую газовую директиву, предложенную Германией, то она будет обжалована, сообщил Тарас Качка в ходе конференции «Топливо-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее».
RuNews24.ru вчера в 09:53
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 09:44
Политика
Совфед предложил штрафовать блогеров по закону об иноагентах
Совет Федерации предложил разрешить признавать иностранными агентами физических лиц, владеющих интернет-ресурсами и распространяющих информацию для неограниченного круга людей.
Новая газета 08:30
Гаджеты
В России заработал сервис аренды iPhone
Российским пользователям стал доступен сервис помесячной аренды iPhone, сообщила на своём сайте компания Forward Leasing, запустившая сервис совместно с реселлером re:Store.
Rambler News Service 06 ноября в 08:54
Общество
Сбербанк отметит день рождения акцией «Зеленый день»
Сбербанк намерен отметить 178-летие ставшей традиционной акцией "Зеленый день", в рамках которой клиентам предоставляются скидки от компаний экосистемы Сбербанка и партнеров.
Газета.Ru 01:00
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Lenta.ru 13:39
Игры
В The Elder Scrolls Online можно будет поиграть бесплатно целую неделю
Издательство Bethesda Softworks и разработчики из ZeniMax Online Studios объявили, что в The Elder Scrolls Online можно будет играть бесплатно целую неделю.
Игромания.ру 06 ноября в 06:00
Общество
Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами
По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме "нескольких тысяч идиотов".
Газета.Ru 15:40
Политика
Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить «язык силы»
Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
РИА Новости 14:33
Шоу-бизнес
Адвокат Заворотнюк прокомментировал ситуацию с долгами актрисы
Адвокат Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о долгах актрисы за недвижимость в интервью "Вечерней Москве".
Суть событий 13:51
Армия и оружие
Помпео обвинил Дамаск и Москву в авиаударах по гражданским объектам
Сирийские войска при поддержке России за последние 48 часов нанесли авиаудары по нескольким гражданским объектам (школа, больница, дома), в результате чего погибли 12 человек, а пострадали почти 40, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Коммерсантъ 14:51
Экономика
83% компаний в России заявили о повышении зарплат своим работникам
За последний год в России зарплату своим сотрудникам повысило большинство фирм.
REGNUM 02:37
Происшествия
В Калмыкии из бюджета похитили 4,9 млн рублей
«В результате незаконных действий ГУП и министерства похищены денежные средства в размере 4,9 млн рублей», — уточнили в прокуратуре.
REGNUM 06 ноября в 05:23