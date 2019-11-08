Происшествия
Газета.RuВ Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем
Датский террорист Базил Хассан, предположительно, может быть причастен к подрыву российского лайнера A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.
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Как стало известно «Датскому радио», признанный в Австралии виновным в попытке взрыва самолета Etihad Халед Хаят рассказал, что к крушению А321 причастны его брат Терек и гражданин Дании Базил Хассан, они якобы помогли спланировать атаку.Телеканал 360°06:51
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Австралийский террорист признался, что самолет над Синаем взорвал его датский напарник
КП - Санкт-Петербургвчера в 08:26
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Наука
Употребление кофе снижает риск развития рака печени
Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
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Общество
У Шестуна нашли новое имущество
Генпрокуратура сообщила, что нашла у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких имущество, о котором раньше не было известно, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.
РИА Новости 10:21
Шоу-бизнес
Волочкова продемонстрировала смену имиджа
Балерина сменили прическу Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась новым образом на своей странице в Инстаграм.
SM News 06:37
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Председательствующий судья Ахмед Юсуф считает, что все возражения Российской Федерации относительно того, что у Международного суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины к РФ, не могут быть приняты, и, соответственно, иск в любом случае будет рассмотрен, даже если российская сторона, откажется принимать участие в процессе.
REGNUM 10:24
Армия и оружие
Серийный Су-57 впервые показали
Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.
Lenta.ru 10:18
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На Metacritic уже обрушили пользовательский рейтинг Death Stranding
Средний пользовательский рейтинг Death Stranding на Metacritic на данный момент составляет 6.1 балл - вероятно, со временем он станет ещё ниже, так как "ревью бомбинг" сейчас в самом разгаре.
Gmbox.ru 10:55
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина «выпустила» первую книгу
Артист похвалился успехами своей маленькой наследницы Елизаветы: девочка «выпустила» свою первую книжку — про золотого щенка.
WomanHit.ru вчера в 10:20
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru 10:24
Общество
Синоптики предсказали москвичам «вишневую» зиму
Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 11:09
Происшествия
В Челябинске полиция проверит факт избиения депутата в магазине
По данным источника в правоохранительных органах, мужчина - депутат Тракторозаводского районного совета от "Единой России" Александр Курочкин - проживает в жилом доме в Челябинске, где на первом этаже работает круглосуточный магазин-буфет, имеющий соответствующую лицензию.
РИА Новости 04:08
Авто
В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class
Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу.
Motor 03:57
Авто
Новый Toyota RAV4 начали собирать в России
Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.
За рулем вчера в 01:10
Армия и оружие
США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием
"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
ТВ Центр вчера в 13:40
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском вчера в 07:35
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
Кино
Кинокомикс равно кино плюс комикс
За расследование берется полицейский сыщик по фамилии Ростов, которого играет Евгений Цыганов.
Российская газета вчера в 09:25
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Наука
Ученые рассказали об опасности недосыпа
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature Human Behaviour, исследователи из Калифорнийского университета в Беркли выяснили как сон влияет на человека.
ToDay News Ufa вчера в 02:45
Культура
Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»
Американская киностудия Pixar обнародовала трейлер мультфильма «Душа».
NewInform вчера в 14:32
Транспорт
Начались продажи билетов на поезда в Крым
В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
Российская газета 02:02
Шоу-бизнес
Тарасов ответил на обвинения Бузовой в домашнем насилии
Футболист Дмитрий Тарасов отреагировал на сообщение о том, что его бывшая жена Ольга Бузова неоднократно обращалась в полицию по поводу домашнего насилия.
Pravda.Ru 08:56
Футбол
Моуринью хочет подписать контракт с «Баварией» до 2022 года
Моуринью запросил у «Баварии» контракт на три сезона — до 30 июня 2022 года.
Чемпионат 11:06
Футбол
Гризманн и Месси не разговаривают на тренировках «Барселоны»
Футболисты "Барселоны" Антуан Гризманн и Лионель Месси не общаются друг с другом на тренировках команды.
Pravda.Ru 09:22
Армия и оружие
Глава ЛНР ответил на идею ввести полицию Украины в Золотое
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что ввод на участок разведения сил и средств в районе Золотого украинской полиции и Нацгвардии сделает разведение сил на новых участках невозможным, передает Луганскинформцентр.
Аргументы и Факты 02:13
Футбол
Новиков утвержден главным тренером «Динамо»
Руководство футбольного клуба "Динамо" (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды.
РИА Новости 11:11
Происшествия
В Нижнем Новгороде трое таксистов до смерти избили пассажира
Драка закончилась быстро — втроем таксисты повалили нижегородца на землю, и один из них продолжил наносить ему удары.
Нижний Новгород on-line 00:40
Политика
Глава Госдепа США раскритиковал Россию и Китай
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал правительства России и Китая, призвав западные страны бороться за ценности «свободных обществ».
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