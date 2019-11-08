Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Датский террорист Базил Хассан, предположительно, может быть причастен к подрыву российского лайнера A321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на датскую телерадиокомпанию DR.
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с чего всё началось
Как стало известно «Датскому радио
», признанный в Австралии виновным в попытке взрыва самолета Etihad Халед Хаят рассказал, что к крушению А321 причастны его брат Терек и гражданин Дании Базил Хассан, они якобы помогли спланировать атаку.
Телеканал 360°06:51

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В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

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К крушению российского самолета над Синаем причастен датский террорист

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Серийный Су-57 впервые показали

Первый серийный истребитель пятого поколения, который в конце текущего года должны получить Воздушно-космические силы (ВКС) России, «практически готов», передает РИА Новости заявление замминистра обороны Алексея Криворучко.
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Дочь Пугачевой и Галкина «выпустила» первую книгу

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В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
РБК 08:10
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Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

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Синоптики предсказали москвичам «вишневую» зиму

Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Здоровье

Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний

Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 06 ноября в 11:09
Происшествия

В Челябинске полиция проверит факт избиения депутата в магазине

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина - депутат Тракторозаводского районного совета от "Единой России" Александр Курочкин - проживает в жилом доме в Челябинске, где на первом этаже работает круглосуточный магазин-буфет, имеющий соответствующую лицензию.
РИА Новости 04:08
Авто

В Mercedes-Benz подтвердили появление электрического G-Class

Известно, что в гараже голливудского актера уже имеется полностью электрический G-Class, сделанный по специальному заказу.
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Авто

Новый Toyota RAV4 начали собирать в России

Процесс сборки стал более автоматизированным благодаря установке на конвейере 133 новых роботов и появлению 100 новых механизмов каракури для подачи и перемещения деталей нового Toyota RAV4.
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Армия и оружие

США признали бессилие систем обороны перед новым российским оружием

"Огромные стаи российских беспилотников будет просто не остановить", - признает Кайл Мизоками.
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Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
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ФСБ показала видео задержания членов ячейки финансистов ИГ в Дагестане

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Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»

Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
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Кино

Кинокомикс равно кино плюс комикс

За расследование берется полицейский сыщик по фамилии Ростов, которого играет Евгений Цыганов.
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Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Наука

Ученые рассказали об опасности недосыпа

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature Human Behaviour, исследователи из Калифорнийского университета в Беркли выяснили как сон влияет на человека.
ToDay News Ufa вчера в 02:45
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Студия Pixar показала трейлер мультфильма «Душа»

Американская киностудия Pixar обнародовала трейлер мультфильма «Душа».
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Транспорт

Начались продажи билетов на поезда в Крым

В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.
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Тарасов ответил на обвинения Бузовой в домашнем насилии

Футболист Дмитрий Тарасов отреагировал на сообщение о том, что его бывшая жена Ольга Бузова неоднократно обращалась в полицию по поводу домашнего насилия.
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Моуринью хочет подписать контракт с «Баварией» до 2022 года

Моуринью запросил у «Баварии» контракт на три сезона — до 30 июня 2022 года.
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Футбол

Гризманн и Месси не разговаривают на тренировках «Барселоны»

Футболисты "Барселоны" Антуан Гризманн и Лионель Месси не общаются друг с другом на тренировках команды.
Pravda.Ru 09:22
Армия и оружие

Глава ЛНР ответил на идею ввести полицию Украины в Золотое

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Новиков утвержден главным тренером «Динамо»

Руководство футбольного клуба "Динамо" (Москва) утвердило Кирилла Новикова на посту главного тренера, сообщается на сайте команды.
РИА Новости 11:11
Происшествия

В Нижнем Новгороде трое таксистов до смерти избили пассажира

Драка закончилась быстро — втроем таксисты повалили нижегородца на землю, и один из них продолжил наносить ему удары.
Нижний Новгород on-line 00:40
Политика

Глава Госдепа США раскритиковал Россию и Китай

Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал правительства России и Китая, призвав западные страны бороться за ценности «свободных обществ».
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