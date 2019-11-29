ДЭА 30 октября предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели.

с чего всё началось

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

Спорт НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.

Экономика Налог Галицкого от продажи «Магнита» потратят на казачат и водопровод Средства, поступившие в бюджет Краснодарского края в виде налогового платежа бизнесмена Сергея Галицкого от продажи акций ритейлера «Магнит», направят на строительство казачьего кадетского корпуса и реконструкцию водопроводов.

Энергетика В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.

Политика Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.

Происшествия В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину с ребенком В среду по спутниковому маяку сотрудники микрокредитной компании определили местонахождение Mazda, приехали к стоянке и, не дождавшись хозяйки, решили отогнать машину на корпоративную парковку.

Автоспорт Боттас получил предупреждение за аварию с Грожаном Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас получил предупреждение от стюардов Гран-при Абу-Даби за инцидент, случившийся в ходе второй свободной тренировки, сообщает RaceFans.

Единоборства РЕН ТВ покажет бой Александра Емельяненко и Михаила Кокляева Александр Емельяненко Показывать состязание в режиме реального времени будет РЕН ТВ, который впервые с 2001 года вернет в сетку вещания спортивную программу.