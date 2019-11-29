ДЭА 30 октября предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели.

с чего всё началось

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

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