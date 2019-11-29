Общество
РБКВ Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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с чего всё началось
Срок подачи жалобы истекал 27 ноября в 17:00 мск, на тот момент запрос ТАСС о наличии или отсутствии апелляции оставался без ответа. ДЭА 30 октября предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.ТАСС05:26
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