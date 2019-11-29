Общество

РБКРБКВ Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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с чего всё началось

В Датский Апелляционный совет поступила жалоба на разрешение по «Северному потоку - 2»

Срок подачи жалобы истекал 27 ноября в 17:00 мск, на тот момент запрос ТАСС о наличии или отсутствии апелляции оставался без ответа. ДЭА 30 октября предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.
ТАСС05:26

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Дания дала зеленый свет «Северному потоку-2»

Российская газета10:06

Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

РИА Новости27 ноября в 16:09

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ТАСС09:02

Дания разрешила строительство «Северного потока — 2» в своих водах

News.ru08:50

Дании бессмысленно пожаловались на «Северный поток - 2»

Утро.ru08:49

Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

REGNUM05:47

В Дании получили жалобу на решение по «Северному потоку – 2»

Национальная служба новостей09:00
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