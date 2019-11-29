Общество

РБКРБКВ Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Дания разрешила строительство «Северного потока — 2» в своих водах

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Дания дала зеленый свет «Северному потоку-2»

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