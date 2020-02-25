Бизнес прогнозирует рост цен на непродовольственные товары в следующем году — бытовая техника может подорожать на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.

с чего всё началось

По словам руководителя комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова, в стране с 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику и одежду.

Россиян предупреждают о росте цен на бытовую технику

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