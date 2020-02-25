Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссиян предупреждают о росте цен на бытовую технику

По словам руководителя комитета по торговле "Деловой России" Алексея Федорова, в стране с 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику и одежду.
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с чего всё началось

Эко невидаль: бизнес предупредил о росте цен на бытовую технику с 2021 года

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