Экономика
РИА НовостиВ «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
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Непродовольственные товары в РФ могут подорожать в 2021 году. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.Известия12:00
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В Минобороны России назвали недостоверной информацию о том, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли авиаудары по двум населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб 24 февраля.
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В Одессе женщину насмерть придавило упавшее дерево
Женщина умерла в центре Одессы после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево, передает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу областного управления Нацполиции Украины.
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Как сообщается на сайте «Чемпионат», в США состоялся бой-реванш Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.
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Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен
Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен, сообщает местная телерадиокомпания Hessenschau со ссылкой на полицию.
Гаджеты
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Графическому процессору AMD Navi 12 слухи предписывали разное предназначение, но программные платформы с открытым годом недавно указали на ещё один вариант — ускоритель вычислений с памятью типа HBM2.
Политика
США планируют ввести против Венесуэлы новые санкции
Чиновник в интервью изданию подчеркнул, что президент США Дональд Трамп планирует ужесточить меры против нефтяной отрасли страны, а также против некоторых физических лиц.
Кино
«Уроки фарси» Перельмана хорошо приняли на Берлинском кинофестивале
Военный фильм российского режиссера Вадима Перельмана "Уроки фарси" встретили овациями на Берлинском кинофестивале.
Общество
КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.
Политика
МИД РФ: США отказываются обсуждать «вмешательство» России в выборы
Предложение обсуждать обвинения с американской стороны во вмешательстве России в выборный процесс в США Вашингтон неоднократно отвергал, заявил глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских 24 февраля в интервью изданию Коммерсант.
Происшествия
В Пензенской области нашли тела четырех человек в многоквартирном доме
Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело в связи со смертью четырех человек, тела которых обнаружили в многоквартирном доме.
Здоровье
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Кроме основных ноотропов в "умные пилюли" при повышенной умственной нагрузке добавляют компоненты, которые усиливают мотивацию и придают энергию: витамины группы B; альфа-липоевая кислота; родиола розовая; коэнзим Q10; магний; куркумин.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
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Игры
Kojima Productions пропустит GDC 2020 из-за коронавируса
Ранее из-за коронавируса Sony объявила о пропуске PAX East и GDC 2020, а выставку Taipei Game Show перенесли на конец июня.
Гаджеты
Huawei представила новый складной телефон, планшет и ноутбук
Китайский бренд представил несколько новинок: смартфон, планшет и ноутбук.
Политика
В США призвали ввести санкции против РФ за вмешательство в выборы-2020
Сенаторы-демократы в США призвали госсекретаря страны Майка Помпео и главу минфина Стивена Мнучина ввести санкции в отношении России «за вмешательство в выборы 2020 года».
Общество
СМИ узнали о планах Трампа запросить $1 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация американского президента Дональда Трампа намерена запросить у конгресса около $1 млрд из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
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Гаджеты
Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro
Футбол
«Химки» и «Тамбов» сыграют в финале Кубка ФНЛ
В понедельник, 24-го февраля, состоялись полуфинальные матчи Кубка ФНЛ.
Авто
Седан DS 9 рассекречен до официальной премьеры
К сожалению для премиум-бренда Peugeot, новый французский седан, премьера которого было на сегодня, рассекречен — это DS 9. На прошлой неделе DS Automobiles объявила о выпуске нового седана, который доведет общее количество моделей марки до трех.
Баскетбол
В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом
Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.