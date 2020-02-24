Экономика
РИА НовостиВ «Деловой России» предупредили о росте цен на бытовую технику
С 2021 года могут вырасти цены на непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, заявил глава комитета по торговле общественной организации "Деловая Россия" Алексей Федоров в интервью газете "Известия".
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с чего всё началось
Непродовольственные товары в РФ могут подорожать в 2021 году. Об этом рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.Известия12:00
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Кино
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Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе
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Космос
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Первый резидент появился в ТОР «Тулун» в Приангарье
В ближайшее время областное Минэкономразвития заключит соглашение с предприятием об осуществлении деятельности в ТОР «Тулун», направит сведения в Минэкономразвития России, чтобы компанию включили в федеральный реестр резидентов ТОСЭР.
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В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
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Армия и оружие
В США показали первые эскизы новой пушки
На конференции US-UK Modernization Demonstration Event на презентационном плакате Исследовательской лаборатории Армии США было представлено изображение перспективного комплекса SLRC.
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Амурский вокалист не попал в финал конкурса на канале «Россия-1»
В финал выходят лишь двое из восьми конкурсантов – те, кто сможет поднять больше всего экспертов, в идеале – всю сотню.
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Найден гормон, который может заменить виагру
Как сообщает ToDay News Ufa, кисс-пептин – это гормон, который был обнаружен недавно. Он также известен как «гормон поцелуев».
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Пригожин назвал достойного кандидата на Евровидение от России
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с журналистами издания Ura.ru заявил, что представлять Россию на международном конкурсе Евровидение должны только российские граждане.
Шоу-бизнес
Израильские врачи отказали в операции бабушке Ивана Урганта
Космос
SpaceX: орбитальный полёт прототипа Starship состоится в этом году
Наряду с кадрами сборки текущего прототипа Starship SN1 на испытательном полигоне SpaceX вблизи местечка Бока-Чика (штат Техас), он высказал некоторые соображения о стратегии, используемой в работе над новым космическим кораблем, прототип которого предполагается запустить на орбиту в этом году.
Экономика
Регионы сократили долги и профициты
Суммарно по итогам года регионы остались в профиците, хотя по сравнению с 2018 годом этот показатель сократился более чем в 30 раз (до 15,5 млрд руб. против 491,5 млрд руб.).
Общество
«Миссия невыполнима»: съемки седьмой части сорваны из-за коронавируса
Как сообщает издание Deadline, съемки седьмой части популярной киноэпопеи «Миссия невыполнима» были приостановлены из-за разразившейся в Италии вспышки короновируса, рассказывает ИА DEITA.
Транспорт
Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту
21 февраля Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование и строительство первого участка скоростной автомагистрали от Краснодара до Крымского моста.
Космос
Программа защитит Землю от уничтожения астероидами
Создана программа, способная решить, как лучше избежать конца света, если Земле будет угрожать столкновение с астероидом.
Экономика
Айсен Николаев: Ленский мост планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году
Ленский мост планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году, сообщил в ходе эфира передачи «Разговор с Ил Дарханом» глава Якутии Айсен Николаев.
Политика
МИД РФ: США отказываются обсуждать «вмешательство» России в выборы
Предложение обсуждать обвинения с американской стороны во вмешательстве России в выборный процесс в США Вашингтон неоднократно отвергал, заявил глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских 24 февраля в интервью изданию Коммерсант.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра погиб экс-глава телеканала «Интер»
Ранее Сергей Старицкий руководил телеканалом "Интер" и был главой департамента международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.
Кино
Мемориал Аушвиц-Биркенау раскритиковал компанию Amazon
Ранее мемориальный музей Аушвиц-Биркенау подверг критике Amazon за продажу книг, «содержащих нацистскую пропаганду».
Кино
В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
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Джордж Клуни может купить «Малагу»
Американский актер Джордж Клуни рассматривает вариант с приобретением клуба испанской Сегунды, сообщает AS.
Хоккей
«Амур» в овертайме переиграл «Нефтехимик»
«Амур» в домашнем матче КХЛ проиграл «Нефтехимику» со счетом 2:3 ОТ.
Транспорт
Названы главные ошибки при проезде «лежачих полицейских»
Другой распространенной ошибкой называют переезд "лежачего полицейского" с выжатой педалью тормоза.
Здоровье
В Общественной палате отметили важность поправок по здравоохранению в конституции
В послании президента было сказано, что строительство новых ФАПов до 90% будет финансироваться государством, а также то, что врач, особенно первичного звена, на селе будет иметь расширенный социальный пакет, — отметил Дайхес.