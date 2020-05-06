Общество
RuNews24.ruВ День Победы над Саратовом пролетят бомбардировщики
В секретариате сообщили, что клин Ту-95 пройдет в 9:02 над Саратовом на высоте 300 метров на скорости 600 километров в час. Потом в 9:42 над городом пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160, который совместно с Ил-78 проведет имитацию дозаправки в воздухе.
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День Победы: над Саратовом пролетела боевая авиация, а на площади Ленина играют военные марши
Московский Комсомолец04:00
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Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer - по сюжету клипа артисты грабят казино с помощью завораживающего танца.
Anews 06:33
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Общество
Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1166
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 42, до 1166, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:23
Общество
В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Москва, 9 мая 2020, 11:13 — REGNUM Коэффициент распространения коронавируса в России за прошедшие сутки составил 1,06, что является минимальным значением с начала распространения инфекции.
REGNUM 04:13
Общество
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
Общество
В Тульской области еще 86 жителей заразились коронавирусом
Все остальные контактировали с заболевшими ранее. По состоянию на 9 мая еще 3 жителя Тулы и Узловой излечились от коронавируса.
Тульские Известия 03:58
Общество
Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем Победы
МИР 24 вчера в 23:42
Общество
В Ростовской области зарегистрировано 1674 больных коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых больных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 80 и по состоянию на 9 мая составляет 1674 человека.
Правительство Ростовской области 03:48
Происшествия
Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли шесть человек
РИА Новости 06:56
Общество
МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве
«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — разъяснили в полиции.
RT на русском 06:07
Общество
75 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
На 9 мая в Самарской области выявили ещё 75 случаев заболевания коронавирусом.
Похвистнево-Информ 06:44
Футбол
Руслан Мармазов: Защищая нациста-убийцу, украинские ультрас пытаются напомнить о себе
ИА Новороссия 07 мая в 11:23
Хоккей
Дамир Шарипзянов и Сергей Толчинский стали игроками «Авангарда»
«Авангард» заключил контракты с защитником Дамиром Шарипзяновым (три года) и форвардом Сергеем Толчинским (два года), находившимися в статусе ограниченно свободных агентов, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Чемпионат вчера в 09:00
Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
Футбол
Туран: «Думал, что перехожу в „Баварию“, а не в „Барселону“»
Агент не сказал мне, что я перехожу в "Барселону".
Soccer.ru вчера в 17:39
Здоровье
В ВОЗ рассказали, что курение не защищает от коронавируса
Курение не защищает от коронавирусной инфекции, а увеличивает риск протекания заболевания в более тяжелой форме.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:00
Футбол
Футболист «Уфы» Тилль не верит в возобновление сезона РПЛ
Полузащитник футбольного клуба «Уфа» Оливье Тилль считает, что текущий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) не будет возобновлён после паузы из-за пандемии коронавируса.
News.ru 04:10
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 121 человека
Екатеринбург, 9 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 121 случай выявления коронавируса.
REGNUM 04:08
Футбол
«Уотфорд» выступил против доигровки АПЛ на нейтральных полях
Президент «Уотфорда» Скотт Даксберри выступил против идеи доиграть нынешний сезон АПЛ на нейтральных полях.
RT на русском 06:53
Космос
Китай испытал новый космический корабль
Китайский космический корабль побывал на высоте 8 000 километров и провёл на околоземной орбите в течение 2 дней и 19 часов — как отмечает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC), все стадии полёта прошли успешно.
Популярная механика вчера в 07:10
Общество
Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Общество
Эксперт спрогнозировала рост зарплат медикам и IT-специалистам
Рост может ожидать IT-сферу, поскольку многие компании в условиях пандемии, переведя штат на онлайн режимы, сделают выводы о целесообразности удаленной работы для многих сотрудников.
Российская газета 06:28
Шоу-бизнес
Волочкова вышла на прогулку на карантине с котом и в нижнем белье:
На кадрах видно, что Волочкова сделала все, для того, чтобы пользователи смогли получить максимальное визуальное удовольствие – балерина надела комплект изящного черного белья и дополнила его кружевной накидкой.
Live24 вчера в 08:49
Происшествия
Российский бизнесмен и политик Быков задержан за убийства
Lenta.ru 07 мая в 04:35
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42