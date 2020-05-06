В секретариате сообщили, что клин Ту-95 пройдет в 9:02 над Саратовом на высоте 300 метров на скорости 600 километров в час. Потом в 9:42 над городом пролетит стратегический бомбардировщик Ту-160, который совместно с Ил-78 проведет имитацию дозаправки в воздухе.

В День Победы над Саратовом пролетят бомбардировщики

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