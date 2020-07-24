Общество
Peterburg2.ruВ День ВМФ России в Петербурге прогремит салют
В Северной столице в День ВМФ России прогремит салют. Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в воскресенье, 26 июля, главный военно-морской парад откроет залп из 12 артиллерийских орудий у Петропавловской крепости. Праздничный салют в Петербурге и Кронштадте состоится вечером в 22:30.
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Курсанты Михайловской академии отрепетировали залп из орудий перед Днем ВМФ
Невские Новостивчера в 09:47
Главный военно-морской парад в Петербурге откроют артиллерийские залпы
Петербургский дневник24 июля в 14:09
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 15:26, Ашберн
Общество
Международное авиасообщение возобновится для России с 1 августа
Международное авиасообщение с другими странами возобновится для России с 1 августа, заявил 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
Чита.Ру 24 июля в 07:11
Футбол
Жирков может продлить контракт с «Зенитом» ещё на сезон
По информации источника, с большей долей вероятности Жирков задержится в "Зените" еще на сезон.
Soccer.ru 11:38
Политика
Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда
Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич.
News.ru 05:49
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Политика
Кадыров ответил на обвинения в нарушении прав человека в Чечне
По словам Кадырова, прекращение войны и уничтожение международного терроризма в Чечне свидетельствуют о соблюдении и защите прав человека.
Газета.Ru 15:02
Здоровье
Врач раскрыл способ эффективного выявления рака толстой кишки
РИА Новости 14:00
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Кино
В США скончался актер Джон Сэксон
За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ru 10:01
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском 09:00
Происшествия
Жара привела к детонации боеприпасов на военной базе в Ираке
В Ираке заявили о детонации боеприпасов на военной базе Сакр к югу от Багдада из-за сильной жары.
RT на русском 15:10
Политика
Трампа обвинили в использовании имени Рейгана
Кандидата в президенты США и действующего главу государства Дональда Трампа обвинили в использовании имени и образа бывшего американского лидера Рональда Рейгана.
Lenta.ru 15:11
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Футбол
Талалаев подписал трехлетний контракт с «Ахматом»
Газета.Ru 14:50
Политика
Владимир Путин раскритиковал постановление Рады о местных выборах
Ранее Верховная рада назначила на 25 октября очередные местные выборы, при этом на неподконтрольных Киеву территориях они не состоятся.
РИА Новости 13:46
Происшествия
На Кубани внедорожник влетел в двери магазина
Четвероклассник ранен осколком стекла после того, как внедорожник въехал в двери магазина в городе Тихорецке Краснодарского края, сообщили ТАСС в воскресенье в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.
ТАСС 12:29
Игры
Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos
Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 09:36
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Здоровье
Ученые в США выяснили, как влияет коронавирус на больных диабетом
Вашингтон, 26 июля 2020, 20:24 — REGNUM Ученые университета в Сан-Франциско установили факт тяжелого протекания диабета в случае, если больной заразился коронавирусом.
REGNUM 13:24
Фигурное катание
Загитова провела тренировку по гольфу с тренером сборной России
Российская фигуристка Алина Загитова в рамках фестиваля «Сильные фигуры» провела тренировку со старшим тренером сборной России по гольфу Игорем Ивашиным.
Матч ТВ 10:37
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
Единоборства
Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC
Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн 04:28
Кино
Студия Marvel намерена снять фильм о новом «умном» Халке
Студия Marvel намерена разработать сценарий нового фильма о Халке. Об этом 26 июля пишет портал Deadline.
ИА Красная Весна 04:30
Футбол
Слуцкий высказался о ситуации с Тилем в «Спартаке»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.
RT на русском 12:16
Футбол
Новые цели для «Зенита», обзор судейских ошибок РПЛ, мнение Слуцкого о работе арбитров
Читать полностью «Зенит» чаще всех страдал от судей. Все ошибки арбитров в сезоне 2019/20 Подводим итоги чемпионата России.
Спорт-Экспресс 14:30
Происшествия
Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.
Известия 08:48
Общество
До 6 тыс. рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа
До 6 000 рублей новое пособие придет на карты россиян до 31 августа 2020 года.
Evo-rus.com 15:14