Общество

Peterburg2.ruPeterburg2.ruВ День ВМФ России в Петербурге прогремит салют

В Северной столице в День ВМФ России прогремит салют. Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в воскресенье, 26 июля, главный военно-морской парад откроет залп из 12 артиллерийских орудий у Петропавловской крепости. Праздничный салют в Петербурге и Кронштадте состоится вечером в 22:30.
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