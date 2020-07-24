Общество
Peterburg2.ruВ День ВМФ России в Петербурге прогремит салют
В Северной столице в День ВМФ России прогремит салют. Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в воскресенье, 26 июля, главный военно-морской парад откроет залп из 12 артиллерийских орудий у Петропавловской крепости. Праздничный салют в Петербурге и Кронштадте состоится вечером в 22:30.
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Курсанты Михайловской академии отрепетировали залп из орудий перед Днем ВМФ
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Главный военно-морской парад в Петербурге откроют артиллерийские залпы
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