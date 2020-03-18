Коронавирус
REGNUMВ «Депортиво Алавес» зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом
Витория-Гастейс, Испания, 18 марта 2020, 18:26 — REGNUM В испанском футбольном клубе «Депортиво Алавес» зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 23:38, Ашберн
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Культура
Первый канал прекратил съемки шоу «Dance Революция» из-за коронавируса
Съемки шоу «Dance Революция» временно прекращены. Первый канал отложил съемки из-за технических сложностей.
Происшествия
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП под Ангарском
Столкновение автомобиля скорой медицинской помощи и Toyota Town Ace произошло утром 19 марта 2020 года в в районе станции Таежная Ангарского городского округа.
Спорт
Assassin’s Creed Odyssey станет временно бесплатной
Игры
Вышла демоверсия Resident Evil 3 Remake
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Энергетика
«Все не так страшно». Эксперт об отказе Китая от российской нефти
По словам специалиста, отказ от закупок Китаем российской нефти исключен, это предусмотрено межправительственными контрактами, вдобавок промышленность КНР постепенно восстанавливается после связанного с эпидемией коронавируса карантина.
Гаджеты
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса
Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Авто
В Дубае обнаружили 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Как пишет «Auto.ru», в Дубае на одной из крытых парковок нашли 10 автомобилей Ford Excursion, которые никогда не использовались с 2005 года.
Общество
За сутки коронавирус нашли в 15 регионах России
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 21 новый случай коронавируса. Зараженные обнаружены в 15 регионах страны.
Происшествия
Главного следователя МВД нашли для Новосибирской области
Ходаков назначен замначальника ГУ МВД по Новосибирской области в должности главы следственного управления, следует из копии указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного в сообществе «Омбудсмен полиции».
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Музыка
«Евровидение» официально отменили
Кино
Бладшот: кто, зачем и почему
Здоровье
Основания для анализа на коронавирус назвали власти Москвы
Столичный Депздрав перечислил категории людей, которым необходимо срочно пройти обследование на коронавирус.
Единоборства
Исмаилов порассуждал об отмене боя с Емельяненко
Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов дал оценку переносу поединка с Александром Емельяненко.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Политика
Китай отзывает аккредитацию у американских журналистов
На следующий день Китай лишил аккредитации троих журналистов The Wall Street Journal, поводом для этого стала колонка с заголовком «Китай – больной человек Азии» (China Is the Real Sick Man of Asia) в разделе «Мнения» газеты.
Футбол
Глава РПЛ заявил о необходимости доиграть чемпионат России
Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с «заморозкой» чемпионата России по футболу. Об этом передает телеканал «Россия 24».
Общество
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
Наука
Лошади смогут спасти вечную мерзлоту своими копытами
Если всё останется в нынешних параметрах, то вечная мерзлота просто начнёт масштабно таять.
Общество
В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек
Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
Общество
В России могут усилить ограничительные меры из-за коронавируса
Власти не исключают усиление ограничительных меры из-за коронавируса.
Армия и оружие
Военная база коалиции в Ираке подверглась обстрелу
Общество
Роскомнадзор предупредил о наказании за фейки о коронавирусе
В пресс-службе ведомства напомнили, что за распространение фейков в соцсетях СМИ предусмотрено наказание, причем это относится как к отечественнным СМИ, так и к иностранным, осуществляющим вещание на территории России.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Экономика
Банки попросили ЦБ ослабить за ними надзор из-за коронавируса
Российские банки попросили ЦБ ослабить надзор и регулирование, чтобы перевести больше своих сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса.
Здоровье
В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус
Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки
Других подсудимых — экс-главу управления СК России по Центральному округу Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника управления собственной безопасности СК России Михаила Максименко, уже осужденного по другому делу о коррупции, — приговорили к десяти и 14 годам колонии соответственно и штрафам в 195 и 250 миллионов рублей.