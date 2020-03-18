Коронавирус

REGNUMREGNUMВ «Депортиво Алавес» зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом

Витория-Гастейс, Испания, 18 марта 2020, 18:26 — REGNUM В испанском футбольном клубе «Депортиво Алавес» зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте клуба.
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