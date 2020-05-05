Коронавирус
РИА НовостиВ Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
Маски и перчатки во вторник на фоне ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции появятся в вендинговых автоматах на 15 станциях метро Москвы, в Telegram-канале столичного Дептранса рассказали, сколько это будет стоить.
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Автоматы по продаже защитных масок появились на 15 станциях московского метро
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