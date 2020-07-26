Коронавирус
РБКВ Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Грипп начинается более «остро», чем заболевание коронавирусной инфекцией, и с более высокой температурой. Об этом сообщил специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, передает радиостанция «Говорит Москва».
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с чего всё началось
Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота — это скорее всего грипп.Говорит Москва03:29
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Общество
Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала
РИА Новости 08:16
Общество
Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту
РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ вчера в 12:00
Единоборства
Поединок в женском боксе завершился нокаутом за семь секунд
Как писал NEWS.ru, первая олимпийская чемпионка в истории женского бокса, экс-футболистка сборной Ирландии Кэти Тэйлор (13-0, 6 КО) победила техническим нокаутом в девятом раунде бразильянку Рози Воланте (14-1, 8 КО) на вечере бокса в Филадельфии (США).
News.ru вчера в 08:32
Происшествия
Суд арестовал переплывшего по Нарве российско-эстонскую границу шведа
Кингисеппский городской суд Ленинградской области арестовал на 30 суток 33-летнего гражданина Швеции, незаконно переплывшего по реке Нарве границу России и Эстонии.
РБК 07:50
Армия и оружие
В Сети опубликованы запрещенные снимки летчика люфтваффе
На кадрах запечатлена повседневная жизнь немецких летчиков и технического персонала аэродрома Тронхейм Варнес в Норвегии, еще несколько снимков сделаны во Франции.
ФАН 08:22
Космос
Ракета «Протон-М» со спутниками связи выведена на стартовый комплекс
Москва, 26 июля 2020, 10:30 — REGNUM Специалисты предприятий Роскосмоса завершили вывод на стартовый комплекс и установку в вертикальное положение ракеты-носителя «Протон-М» с двумя спутниками связи серии «Экспресс».
REGNUM 03:30
Происшествия
В Абхазии на территории предприятия нашли более 2,5 миллиона патронов
Более 2,5 миллиона патронов разного калибра обнаружено на территории одного из предприятий Сухума, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.
РИА Новости 06:47
Общество
В Петербурге в честь Дня ВМФ дадут салют из трех тысяч фейерверков
В Санкт-Петербурге и Кронштадте в 22:30 артиллерийские расчеты Западного военного округа (ЗВО) дадут праздничный салют в честь Дня Военно-морского флота РФ.
Российская газета 08:51
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Армия и оружие
ДНР и ЛНР с 27 июля полностью прекращают боевые действия
Управление Народной милиции ДНР выпустило приказ о полном запрете на использование любого вида вооружения с 0:00 27 июля.
Российская газета 06:47
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Футбол
Футболисты «Зенита» разбили трофей, празднуя победу в Кубке России
Футболисты петербургского "Зенита" в четвёртый раз в истории клуба выиграли Кубок России и уронили трофей, празднуя победу.
Клопс 05:50
Авто
Компания Skoda обновила три модели в России
Skoda официально представила обновленную линейку своих автомобилей 2021 модельного года.
Avtovesti.com 01:16
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном.
РИА Новости вчера в 20:07
Политика
Путин провел отдельную встречу с Шойгу после парада ВМФ
Российский президент Владимир Путин провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу на борту самолета после Главного военно-морского парада.
Газета.Ru 08:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе
Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru вчера в 11:04
Политика
Белорусского оппозиционера Тихановского внесли в базу «Миротворца»
Видеоблогер Сергей Тихановский, муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, попал в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец".
РИА Новости 08:59
Политика
Глава Союза армян требует наказать виновных в столкновениях в Москве
Глава Союза армян в РФ Ара Абрамян потребовал от властей найти и наказать виновных в азербайджано-армянских столкновениях в Москве.
Neva.Today 08:39
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском 09:00
Общество
Минздрав спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России осенью
Заболеваемость COVID-19 осенью в России может вырасти, но значительного прироста новых случаев не ожидается.
BFM.ru вчера в 02:09
Авто
В первые шесть месяцев 2020 г. в РФ стало на 228 автодилеров меньше
В первом полугодии количество дилерских центра по продаже и обслуживанию автомобилей в России сократилось на 228 организаций.
Деловое.ТВ 04:28
Футбол
«МЮ» и «Челси» поборются за последнюю путевку в Лигу чемпионов
ProstoProSport 06:43
Армия и оружие
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются
В России успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон", последние пуски подтвердили их уникальные характеристики.
Российская газета 05:31
Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Российская газета вчера в 09:54
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Симферополь, 26 июля 2020, 11:20 — REGNUM В Крыму объявлено штормовое предупреждение на ближайшие два дня.
REGNUM 04:20
Происшествия
В Астраханской области выявили вспышку коронавируса в детском лагере
Детей из лагеря "Астраханские зори" проверят на коронавирус после выявления заболевания у сотрудников учреждения, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора Астраханской области.
РИА Новости 08:10
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета вчера в 07:07
Здоровье
Россияне едят почти в три раза больше соли, чем можно
Для снижения потребления соли ВОЗ рекомендует меньше добавлять ее при приготовлении пищи, убрать со стола солонки, реже есть соленые закуски и соусы, изучать состав продуктов до покупки и выбирать те из них, где содержится меньше соли.
Вести.Ru 07:51