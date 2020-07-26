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Грипп начинается более «остро», чем заболевание коронавирусной инфекцией, и с более высокой температурой. Об этом сообщил специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, передает радиостанция «Говорит Москва».В источнике
С чего всё началось
В Депздраве Москвы рассказали, как отличить грипп от коронавируса
Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота — это скорее всего грипп.
Говорит Москва03:29
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