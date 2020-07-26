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РБК
РБК

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Грипп начинается более «остро», чем заболевание коронавирусной инфекцией, и с более высокой температурой. Об этом сообщил специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, передает радиостанция «Говорит Москва».В источнике
С чего всё началось
Говорит Москва

В Депздраве Москвы рассказали, как отличить грипп от коронавируса

Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы как слабость, ломота — это скорее всего грипп.
Говорит Москва03:29
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Врач рассказал об отличиях гриппа от коронавируса

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В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

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В Депздраве порекомендовали не злоупотреблять большими дозами витаминов из-за COVID-19

Говорит Москва06:08
Lenta.ru

Врач напомнил о способах отличить грипп от коронавируса

Lenta.ru05:28
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Врач рассказал, как отличить грипп от COVID-19

Газета.Ru05:01
URA.Ru

Медики объяснили, как отличить коронавирус от гриппа

URA.Ru04:32
РИА Новости

Врач рассказал об отличиях гриппа от коронавируса

РИА Новости04:03

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Политическая Экспертиза24 июля в 03:45
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