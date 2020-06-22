Экономика
РБКВ Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.
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Deutsche Bank прогнозирует отказ от доллара как резервной валюты из-за второй волны коронавируса
Фонтанка.Ру22 июня в 09:06
Эксперт Deutsche Bank прогнозирует снижение спроса на доллар при второй волне эпидемии
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