Экономика

РБКРБКВ Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.
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В Deutsche Bank ожидают отказ инвесторов от доллара

Городовой06:53

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

РБК22 июня в 07:42

В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара

Газета.Ru22 июня в 11:51

Золото дорожает, а Deutsche Bank ожидает отказ инвесторов от доллара

Вести.Ru22 июня в 11:24

Deutsche Bank прогнозирует отказ от доллара как резервной валюты из-за второй волны коронавируса

Фонтанка.Ру22 июня в 09:06

Эксперт Deutsche Bank прогнозирует снижение спроса на доллар при второй волне эпидемии

Коммерсантъ22 июня в 08:38

Cтратег Deutsche Bank предупредил об отказе инвесторов от доллара при второй волне пандемии

Forbes22 июня в 12:57
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Общество

В июле семьи с детьми снова получат по 10 тысяч рублей

Второй раз по 10 тысяч рублей получат российские семьи с детьми в июле.
Pressa40 вчера в 11:11
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Лукашенко остался в стороне во время общения Путина с лидерами стран на параде

Lenta.ru 05:54
Политика

Александр Лукашенко назвал Москву столицей родины

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РИА Новости 05:15
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Общество

Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей для России

Для наращивания минимального размера оплаты труда уже предпринимаются активные шаги.
RuNews24.ru 22 июня в 12:49
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Общество

Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
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Общество

Кокорин напутствовал Ефремова на случай попадания в тюрьму

Lenta.ru 09:11
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Общество

Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад

"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
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Экономика

МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%

Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п.п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п.п.).
Коммерсантъ 10:27
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Шоу-бизнес

Нюша в широких джинсах не смогла скрыть округлившийся живот

Поправившаяся певица Нюша на новом видео в социальной сети Instagram спровоцировала слухи о беременности.
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Шоу-бизнес

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После официального расторжения брака Прилучный стал чаще появляться на людях со звездой ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович.
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
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Политика

Лукашенко после парада в Москве сразу вылетел в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы сразу улетел в Минск.
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Общество

В Архангельске и Новодвинске введен обязательный масочный режим

В Северодвинске продлевают ограничительные меры, а в Архангельске и Новодвинске вводят обязательный масочный режим на объектах торговли и услуг.
Бизнес-класс Архангельск 08:22
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Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

Военное дело 22 июня в 16:05
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Политика

Порошенко вызвали на допрос в качестве подозреваемого

Бывшего президента Украины Петра Порошенко в качестве подозреваемого вызвали на допрос в госбюро расследований (ГБР).
Газета.Ru 08:24
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
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Общество

Путин заявил о продлении до конца лета повышенных выплат безработным

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил, что повышенные выплаты безработным гражданам продлят до конца лета.
РБК вчера в 10:42
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Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
Lenta.ru 07:24
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Кино

На НТВ стартовал сериал «Алекс Лютый»

На экраны вышел сериал «Алекс Лютый», который расскажет историю полицая Александра Юхновского (впоследствии Мироненко), обманом вступившего в ряды Советской армии и скрывавшего свое прошлое более 30 лет.
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Авто

Появились изображения новых кроссоверов Toyota

В базе Национального патентного ведомства Китая появились изображения двух новых электрических кроссоверов Toyota.
Автоновости дня вчера в 06:20
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Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
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Общество

Жители Башкирии с 29 июня смогут совершать турпоездки, посещать храмы и мечети

Жители Башкирии с 29 июня смогут отправиться в туристические поездки, посещать религиозные объекты.
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»: определился фаворит матча АПЛ

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Общество

Макаревич заявил, что ему лично не нужен парад Победы

Советский и российский музыкант, актер, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич выразил радиостанции "Комсомольская правда" свое мнение относительно целесообразности проведения парада Победы.
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Представлена фотокамера Panasonic Lumix DC-G100

Компания Panasonic пополнила ассортимент беззеркальных камер формата Micro Four Thirds моделью Lumix DC-G100, которая ориентирована прежде всего на видеоблогеров.
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Cyberpunk 2077 покажут 25 июня в первом эпизоде Night City Wire

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Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич написал в Facebook, что испытал невероятные эмоции во время парада Победы в Москве.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной

Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
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