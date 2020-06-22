Экономика
Газета.RuВ Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара
Эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл заявил, что доллар может перестать быть резервной валютой, сообщает CNBC. По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.
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Эксперт Deutsche Bank прогнозирует снижение спроса на доллар при второй волне эпидемии
Коммерсантъвчера в 08:38
Deutsche Bank прогнозирует отказ от доллара как резервной валюты из-за второй волны коронавируса
Фонтанка.Рувчера в 09:06
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RT на русском вчера в 11:53
Общество
Forbes опубликовал рейтинг лучших вузов России
Москва, 23 июня 2020, 10:59 — REGNUM Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» занял первое место в рейтинге 100 лучших вызов, составленных журналом Forbes.
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Срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля
Правительство РФ продлило пострадавшему от коронавируса малому и среднему бизнесу срок подачи заявлений на получение безвозмездных субсидий до 1 июля, передаёт ТАСС со ссылкой на информацию пресс-службы Кабмина.
Агробук вчера в 23:45
Общество
Глава Росстата рассказал о реакции Кремля на «негативную» статистику
Росстат всегда стремится следовать международным правилам, практикам и стандартам, один из базовых принципов официальной статистики — равный доступ всех потребителей к информации, подчеркнул Малков.
РБК вчера в 17:00
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Общество
Салют 24 июня в Москве сдвинули на час
Салют в честь 75-летия Победы в Москве перенесен на час.
Коммерсантъ вчера в 21:24
Культура
Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли на февраль 2021 года
Ранее Американская академия киноискусств сообщила о переносе премии «Оскар». С конца февраля 2021 года мероприятие перенесли на 25 апреля.
Полит.ру вчера в 14:43
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия вчера в 16:53
Экономика
В России хотят увеличить размер пенсии по старости
Согласно документу, который есть в распоряжении РИА Новости, размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3%, в 2022-м — 5,9% (до 18 357 рублей), в 2023-м — 5,6% (до 19 283 рублей).
РИА Новости 02:42
Политика
Радаев о криках коммунистов в думе: Бред этот слушать не собираюсь
Губернатор Валерий Радаев заявил, что он и находящаяся в зале «половина состава правительства» не намерены слушать спорные высказывания некоторых депутатов.
Четвертая Власть 03:18
Футбол
Голкипер «Ростова» Попов рассказал о пожеланиях игроков «Сочи»
17-летний голкипер "Ростова" Денис Попов рассказал о пожеланиях игроков "Сочи" после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 03:15
Общество
В России зафиксировали 7425 новых случаев коронавируса
Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в России было выявлено 7,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
Фигурное катание
Плющенко опубликовал видео с тренировки своей группы фигуристов
Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко в своем Instagram-аккаунте поделился новым видео с тренировки своей группы юных фигуристов.
РИА Новости вчера в 09:23
Политика
Раскрыта просьба Обамы к Путину «не идти дальше аннексии Крыма»
Дальше приводится просьба бывшего президента США Барака Обамы к Путину после присоединения полуострова.
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Роскачество рассказало о проверке куриного филе
Эксперты Роскачества проверили 13 российских и две белорусские марки куриного филе стоимостью от 225 до 350 рублей за упаковку.
RT на русском 02:32
Общество
Жителей европейской части России предупредили о жаре
В Москве и в западной половине европейской части России на выходных ожидается жаркая погода, сообщается на сайте Гидрометцентра.
РИА Новости 01:59
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru вчера в 03:25
Кино
Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова
Афиша Daily вчера в 16:03
Происшествия
В Липецкой области умер двенадцатый пациент с коронавирусом
Мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал двенадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
РИА Новости 20 июня в 08:14
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
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Газета.Ru вчера в 11:02
Политика
Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию
Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
RT на русском вчера в 21:15
Футбол
«Оскорбительный баннер». В «Бёрнли» осудили баннер «Жизни белых важны»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт с баннером «Жизни белых важны» пролетел над стадионом во время матча чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Сити» и «Бёрнли».
REGNUM 03:12
Происшествия
Двух забайкальцев задержали за убийство подростка
Следователи задержали двоих жителей села Бады Хилокского района по подозрению в убийстве 16-летнего подростка, который пропал без вести 21 июня.
Московский Комсомолец Чита 01:02
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал о причине ухода Федора Добронравова.
Piter.tv 02:18
Политика
Вучич объявил о победе правящей партии на выборах в Сербии
Коммерсантъ 21 июня в 16:37