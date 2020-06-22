Экономика
Газета.RuВ Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара
Эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл заявил, что доллар может перестать быть резервной валютой, сообщает CNBC. По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.
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Эксперт Deutsche Bank прогнозирует снижение спроса на доллар при второй волне эпидемии
Коммерсантъвчера в 08:38
Deutsche Bank прогнозирует отказ от доллара как резервной валюты из-за второй волны коронавируса
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