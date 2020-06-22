Экономика
Газета.RuВ Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара
Эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл заявил, что доллар может перестать быть резервной валютой, сообщает CNBC. По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.
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Армия и оружие
Макрон рассказал о доказательстве «смерти мозга НАТО»
Инцидент, который произошёл между французскими и турецкими кораблями в Средиземном море, является доказательством «смерти мозга НАТО».
RT на русском 17:10
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Общество
Закупка СИЗ Госпиталем ветеранов войн Петербурга насторожила УФАС
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 12:34 — REGNUM Закупка средств индивидуальной защиты для Госпиталя ветеранов войн Санкт-Петербурга на сумму больше чем в 1 млрд рублей побудила региональное УФАС возбудить дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
REGNUM 05:34
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Шоу-бизнес
Мостовой опубликовал фото своей 21-летней дочери
РИА Новости 14:21
Общество
Нурмагомедов сообщил новые данные о состоянии отца
Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в эфире Первого канала сообщил новые данные о состоянии отца Абдулманапа Нурмагомедова.
Lenta.ru 15:21
Политика
В Китае готовятся к отключению от долларовых платежных систем
Пекин, 23 июня 2020, 00:11 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики всерьез готовятся к отключению страны от долларовой платежной системы.
REGNUM 17:11
Политика
Памятник Теодору Рузвельту в Нью-Йорке демонтируют
В Нью-Йорке будет демонтирован памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, пишет в понедельник газета The New York Times.
МИР 24 01:01
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Политика
США признали четыре китайских СМИ иностранными миссиями
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео дал указание определить четыре китайских СМИ как иностранные миссии.
Известия 17:24
Футбол
Во время матча АПЛ над стадионом пролетел самолет с баннером «Жизни белых важны»
Во время матча Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" - Бернли над стадионом пролетел самолет с баннером "Жизни белых важны", сообщает Twitter Mirror Football.
Газета.Ru 16:47
Общество
В Крым перебросят самолёт для увеличения количества осадков
RT на русском 16:01
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 вчера в 12:41
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Президент России Владимир Путин прокомментировал выход республик из состава Советского Союза.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:52
Киберспорт
Магазин Epic Games Store бесплатно раздаст две интересные видеоигры
REGNUM 20 июня в 18:08
Происшествия
Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет
Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 13:02
Общество
Суд увеличил алименты Тарасова бывшей жене
Дмитрий поддерживал бывшую супругу и общего ребёнка финансово, однако, в 2018 году выяснилось, что Оксана недополучила 15 миллионов рублей алиментов от Тарасова.
Paparazzi.ru 13:50
Общество
Суд огласит приговор Серебренникову 26 июня
RT на русском 14:53
Кино
Мультфильм Андрея Хржановского получил приз жюри на фестивале в Анси
Аргументы и Факты вчера в 11:14
Кино
Умер режиссер «Бэтмена» Джоэл Шумахер
В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался знаменитый режиссер Джоэл Шумахер.
Культуромания 14:38
Экономика
«Ведомости» раскрыли детали налогового маневра для IT-отрасли
Премьер-министр Михаил Мишустин планирует снизить для российских IT-компаний страховые взносы с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль с 20 до трех процентов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
РИА Новости 04:39
Культура
Телеканал «Россия» подготовил праздничную программу на 24 июня
Телеканал «Россия» приготовил праздничную программу передач на 24 июня.
ГТРК Пенза 06:10
Футбол
ФК «Ростов» выпустил заявление о матче против «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» на своем сайте опубликовал заявление, в котором написал, что Российская Премьер-лига должна была сама решить судьбу матча против «Сочи», а не перекладывать ответственность на сочинскую команду.
161.ru 12:49
Шоу-бизнес
Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ 04:02
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия 09:51
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в июне снизилась на 6%
Цена на газ для населения Украины в июне снизилась на 6% по сравнению с маем, до 2,14 гривны за кубометр (0,8 доллара), сообщила в понедельник пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ 11:18
Гаджеты
IPhone получит функцию ключа от автомобиля
Компания Apple в ходе конференции WWDC-2020 анонсировала обновление системы CarPlay на iPhone, которое превратит смартфон в ключ от автомобиля.
Rambler News Service 13:57