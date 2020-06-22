Эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл заявил, что доллар может перестать быть резервной валютой, сообщает CNBC. По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.

В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара

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