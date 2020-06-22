Экономика
Газета.RuВ Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара
Эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл заявил, что доллар может перестать быть резервной валютой, сообщает CNBC. По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.
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Deutsche Bank прогнозирует отказ от доллара как резервной валюты из-за второй волны коронавируса
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Эксперт Deutsche Bank прогнозирует снижение спроса на доллар при второй волне эпидемии
Коммерсантъ22 июня в 08:38
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
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В мае россияне положили на валютные депозиты $721,1 млн, а к 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ).
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Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
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Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел в Екатеринбурге.
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Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме.
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Информацию о возможном романе пока не комментируют ни Павел Прилучный, ни Мирослава Карпович.
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Газета.Ru вчера в 05:06
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил военные действия против Южной Кореи
Ким Чен Ын «дал оценку сложившейся в последнее время ситуации и отложил план по военному действию против Юга, который представил Генштаб Корейской народной армии», процитировало южнокорейское агентство Yonhap сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
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Наставник «Манчестер Юнайтед» оценил перспективы команды
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил перспективы команды, передает The Guardian.
Газета.Ru вчера в 23:05