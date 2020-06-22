Инвесторы начнут отказываться от вложений в доллар США в качестве "безопасного убежища" в случае прихода второй волны пандемии COVID-19, заявил в интервью CNBC стратег Deutsche Bank Самир Гоэл. Тем временем золото подорожало до максимума середины апреля из-за опасений второй волны пандемии.

Золото дорожает, а Deutsche Bank ожидает отказ инвесторов от доллара

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