Экономика
Вести.RuЗолото дорожает, а Deutsche Bank ожидает отказ инвесторов от доллара
Инвесторы начнут отказываться от вложений в доллар США в качестве "безопасного убежища" в случае прихода второй волны пандемии COVID-19, заявил в интервью CNBC стратег Deutsche Bank Самир Гоэл. Тем временем золото подорожало до максимума середины апреля из-за опасений второй волны пандемии.
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Спорт
Чемпионка Европы по стрельбе из Сербии умерла от осложнений при родах
Чемпионат вчера в 16:31
Общество
Голикова предупредила о необходимости носить маски даже осенью
Часть ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, россиянам придется соблюдать и осенью, заявила в эфире «Первого канала» вице-премьер Татьяна Голикова.
РБК 09:18
Экономика
Николай Любимов попросил у Москвы денег на новый мост через Оку
Вечерняя Рязань 13:40
Общество
В Москве сняли ограничения на работу туристических агентств
В сообщении говорится, что организация экскурсий по Москве пока запрещена.
Эхо Москвы 14:03
Общество
Посольство подтвердило гибель российской блогерши на Бали
Посольство России в Индонезии выясняет обстоятельства гибели россиянки Анастасии Тропицель на острове Бали.
РБК 00:02
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $43
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,2% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,1 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:15 мск.
ТАСС 14:17
Политика
Россия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД
В ходе российско-американских консультаций по стратегической стабильности обсуждалась ситуация вокруг двусторонних договоров в сфере контроля вооружений, сообщает министерство иностранных дел России.
Газета.Ru 14:09
Авто
Минпромторг предоставил скидки россиянам от 10 до 25% на покупку авто
Размер скидки остался неизменным: максимальные 25% по-прежнему могут получить только жители Дальнего Востока (достаточно даже временной регистрации), а всем остальным положены стандартные 10%, пишет iReactor.
Автоновости дня вчера в 11:55
Общество
Издатель газеты Ведомости Глеб Прозоров покидает свой пост
Издатель газеты Ведомости Глеб Прозоров покидает свой пост. Эту информацию он подтвердил в интервью "Эху Москвы".
Эхо Москвы 12:31
Гаджеты
Названы компьютеры, которые первыми получат процессоры от Apple
По данным Мин-чи Куо, аналитика тайваньской TF International Securities, известного максимальной точностью прогнозов о будущих новинках Apple, одном из первых компьютеров Apple на базе собственных ARM-чипов станет 13-дюймовый MacBook Pro.
Вести.Ru 04:22
Экономика
России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года
Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года.
News.ru вчера в 15:45
Энергетика
Мишустин увеличил до 60% субсидирование перевода машин на газ
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил увеличение субсидий на затраты по переводу автомобилей с бензина на газ.
Газета.Ru 10:27
Политика
Нарышкин: Москва не доверяет позиции Лондона по событиям в Солсбери
Россия не доверяет заявлениям о причастности русских к событиям в Солсбери, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Би-би-си», которое записали в штаб-квартире СВР.
Коммерсантъ 19 июня в 17:27
Происшествия
В Курской области задержан полицейский за госизмену и работу на СБУ
В Курской области задержан начальник отдела полиции одного из районов региона, сообщает ФСБ.
Газета.Ru 09:32
Политика
Reuters: Кремль проследит за явкой на голосование с помощью QR-кодов
Администрация президента разослала в крупные частные компании документы с инструкциями о том, как объяснить сотрудникам процедуру и смысл голосования по поправкам в конституцию и побудить их принять в нем участие, сообщил Reuters.
Forbes 14:48
Футбол
ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ за отсутствие решения по матчу с «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» выпустил официальное заявление, в котором раскритиковал руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) поскольку вопрос о переносе игры из-за вспышки коронавируса не был решен на уровне организаторов турнира.
Коммерсантъ 12:46
Экономика
Сбербанк ввёл комиссию за перевод денег через банкомат
В рамках изменения тарификации Сбербанк ввёл комиссию на внутренние денежные переводы через устройства самообслуживания.
RT на русском 19 июня в 11:29
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина организовала домашний показ мод
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина организовала на дому показ мод.
Дни24 10:32
Политика
Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина
Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
Smolnarod.ru 03:04
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил В. Путина в эфире
Тбилиси, 22 июня 2020, 18:09 — REGNUM Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил президента Российской Федерации Владимира Путина.
REGNUM 11:09
Шоу-бизнес
Мария Порошина впервые показала подросшего сына
В январе 2019 года известная актриса Мария Порошина родила сына Андрея. Мальчик стал пятым ребенком артистки.
Uznayvse.ru 02:26
Происшествия
В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек
В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 13:36
Политика
Бронзовую статую экс-президента США Рузвельта демонтируют в Нью-Йорке
Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту у входа в музей истории в Нью-Йорке будет демонтирован.
ПолитРоссия 01:12
Общество
Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии
Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии по делу «Седьмой студии».
Ведомости 05:43
Общество
С 23 июня в Волгоградской области отменяется режим самоизоляции
С 23 июня режим всеобщей самоизоляции в Волгоградской области будет окончательно отменен.
Блокнот Волгоград 13:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова намекнула на беременность
Подписчики тут же оставили множество комментариев о том, что Ольга наверняка ждет ребенка.
Paparazzi.ru 02:30
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25