Экономика
Газета.RuВ Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара
Эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл заявил, что доллар может перестать быть резервной валютой, сообщает CNBC. По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.
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Общество
На Бали трагически погибла 18-летняя блогер Настя Тропицель
Ридус вчера в 11:42
Политика
Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не успел составить мнение о российском лидере Владимире Путине в условиях фактически замороженных переговоров из-за пандемии коронавируса, но отметил, что подвижки в переговорах есть, и несколько состоявшихся обменов пленными это подтверждают.
РИА Новости 05:13
Происшествия
Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток за мат
Издателя «Медиазоны», участника Pussy Riot и арт-группы «Война» Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП).
Коммерсантъ 11:18
Политика
Адвокат раскритиковал работу Нидерландов с США по делу MH17
Власти Нидерландов не смогли добиться от США засекреченных спутниковых данных по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины, которые необходимы для судебного процесса, и удовлетворились отсутствием ответа от американской стороны, заявил голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Баудевейн ван Эйк на слушаниях в суде в понедельник.
РИА Новости 12:06
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru 12:58
Общество
Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
Ведомости 11:28
Гаджеты
Презентация Apple на конференции WWDС 2020: онлайн-трансляция
Компания Apple открывает ежегодную Всемирную конференцию разработчиков (WWDC20), которая в этот раз из-за пандемии COVID-19 пройдёт в онлайн-формате.
News.ru 11:45
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Футбол
Братья Березуцкие отказались возглавить ЦСКА
Интерфакс-Спорт 10:48
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
Газета.Ru 12:15
Экономика
Нюансы сдачи РСВ главами КФХ
В соответствии с пунктом 3 статьи 432 НК главы КФХ обязаны представлять в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам до 30 января календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом.
ИА Клерк.Ру 06:58
Здоровье
Конгресс татар в Челнах написал открытое письмо по поводу коронавируса
Глава организации сослался на имеющиеся у отделения конгресса татар данные, по которым с признаками коронавируса в больницы Челнов ежедневно обращаются до 200 человек, при этом в медицинских учреждениях на лечение оставляют только 50-60 из них, которые «буквально умирают от удушья».
Inkazan 03:32
Политика
Президент Хорватии приедет на парад Победы в Москву
Президент Хорватии Зоран Миланович пообещал посетить парад Победы в Москве, запланированный на 24 июня.
Газета.Ru 20 июня в 05:16
Общество
Пушков прокомментировал новые случаи коронавируса в Китае
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал новые случаи коронавирусной инфекции COVID-19 на оптовом рынке в Пекине.
RT на русском вчера в 19:59
Здоровье
День икс. Завтра в Югре решится вопрос о продлении самоизоляции
9 июня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Югре губернатор заявила, что самоизоляция в регионе будет действовать до 23 июня включительно.
СургутИнформТВ 08:35
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Общество
В Свердловской области режим повышенной готовности продлили до 29 июня
Режим повышенной готовности, введённый из-за ситуации с коронавирусом, продлён в Свердловской области до 29 июня.
RT на русском 09:07
Политика
Завершились консультации России и США по стратегической стабильности
Консультации России и США по вопросам стратегической стабильности завершились в Вене, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на российскую делегацию.
Газета.Ru 12:54
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Политика
Песков заявил об отсутствии территориальных претензий России к соседям
У России нет территориальных претензий к своим соседям, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
NewInform 04:38
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил 22 июня, в День памяти и скорби, перед Главным храмом Вооруженных сил России.
Афиша Daily 08:38
Политика
Глава СВР Сергей Нарышкин дал интервью BBC по Скрипалям
Нарышкин дал интервью британскому телеканалу, корреспондента которого принял в штаб-квартире СВР.
News.ru 19 июня в 16:34
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки.
Piter.tv 03:16
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58