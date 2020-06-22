Коронавирус
РБКВ Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.
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Путешествия
Ростуризм: все популярные курорты в России будут открыты к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления в России, закрытые из-за распространения коронавируса COVID-19, к началу июля возобновят прием гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
Коммерсантъ 07:47
Происшествия
В Курской области задержан полицейский за шпионаж в пользу Украины
В Курской области сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела полиции Дмитрия Борзенкова по обвинению в шпионаже в пользу Украины, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Газета.Ru 06:51
Общество
ФСБ рассекретила данные о пытках красноармейцев в Крыму в 1942 году
Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретила документы о расправе над 900 красноармейцами в Судаке, которых в 1942 году фашисты подвергли пыткам, а после расстреляли, передает «РИА Новости».
РБК 07:54
Происшествия
Адвокат объяснил, почему Ефремов сел пьяным за руль
РИА Новости вчера в 22:53
Происшествия
Полиция отказалась от обвинений в адрес Верзилова в драке с прохожим
Сотрудники полиции не стали обвинять участника Pussy Riot и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова в драке с прохожим, поскольку медицинская экспертиза не обнаружила побоев у участников конфликта, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев в понедельник.
Интерфакс 07:28
Общество
В Смольном не поддержали просьбу торговых центров об открытии
Вице-губернатор напомнил, что открытие торговых центров, в соответствие с рекомендациями надзорного ведомства, возможно только на третьем этапе снятия ограничений и подчеркнул, что попытки опережать события ни к чему хорошему не приводят.
Карповка 05:12
Футбол
«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию в матчах с «Эвертоном»
"Ливерпуль" продлил беспроигрышную серию в матчах с "Эвертоном".
Газета.Ru вчера в 21:58
Игры
FIFA 21 для ПК будет такой же, как для PS4 и Xbox One
Разработчики выделили версию FIFA 21 для Nintendo Switch, которая выйдет с подзаголовком Legacy Edition.
Нева Спорт 04:53
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Наука
Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней
Медики из Британии и Польши проследили за тем, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды в двух десятках стран.
ТАСС Наука 06:46
Общество
Россияне смогут получить новую выплату 10 тыс.рублей от ПФР
С 1 июня единовременная выплата в сумме 10 тысяч рублей выплачивается россиянам на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Общественная служба новостей вчера в 13:18
Футбол
«Локомотив» одержал победу в первом матче после ухода Семина
Московский "Локомотив" обыграл "Оренбург" на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол забил Алексей Миранчук в первом тайме.
Московский Комсомолец вчера в 12:43
Политика
Путин возложил цветы к монументу «Матерям победителей» в Кубинке
Президент России Владимир Путин во время посещения парка "Патриот" осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти" и возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".
РИА Новости 03:55
Происшествия
Вынесен приговор бывшему замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю
Красноярск, 22 июня 2020, 14:47 — REGNUM Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю.
REGNUM 07:47
Политика
Верховный суд отказался принять третий иск о «преступлении» Путина
Верховный суд отказался принять иск депутатов Мосгордумы к президенту России Владимиру Путину, оспаривающий указ о проведении голосования по Конституции 1 июля.
Русская Планета 04:41
Политика
Защита обвиняемого по делу MH17 указала на недостатки в расследовании
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался 9 марта 2020 года.
РИА Новости 06:51
Происшествия
Адвокат Соколова поставил под сомнение будущий приговор
Адвокат Сергей Лукьянов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга "Суд в очередной раз отказал в ознакомлении с вещественными доказательствами, что может быть чреватым отменой приговора, это грубейшее нарушения права на защиту", — пояснил адвокат Лукьянов.
REGNUM 07:37
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Политика
Зеленский заявил, что пока не смог составить мнение о Путине
Киев, 22 июня 2020, 13:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не знает, можно ли доверять президенту России Владимиру Путину.
REGNUM 06:39
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об увольнении по собственному желанию после поражения команды в матче против «Зенита».
Известия вчера в 22:51
Технологии
Adobe просит пользователей удалить Flash Player до конца года
Пользователям сообщили, что после 31-го декабря 2020-го года ссылки на Flash Player будут удалены с сайта Adobe, а уже существующий Flash-контент будет заблокирован от запуска.
Planet Today 05:54
Политика
Семь претендентов в президенты Белоруссии сдали подписи избирателей
Представители семи инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты Белоруссии сдали подписи избирателей.
Аргументы и Факты 05:34
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
Общество
В США название эскимо посчитали оскорбительным
Маркес подчеркнула, что это название оскорбляет эскимосов. В США название эскимо посчитали оскорбительным.
Piter.tv 20 июня в 06:17
Общество
Прокурор попросил приговорить Серебренникова к 6 годам колонии
Прокурор попросил приговорить режиссера Кирилла Серебренникова к 6 годам колонии и штрафу 800 000 руб. по делу «Седьмой студии».
Ведомости 05:43
Политика
Песков заявил о постоянной сменяемости власти в России
В России постоянно меняется власть, происходит непрерывный процесс ротации.
Известия 07:03