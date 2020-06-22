Экономика
РБКВ Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 13:20, Ашберн
Происшествия
Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 11:29
Гаджеты
Реалистичный макет iPhone 12 показался на качественных фото
В твиттере опубликовали качественные фото реалистичных макетов новых iPhone 12.
The GEEK 03:33
Экономика
Просроченная задолженность по кредитам населению в мае выросла на 3%
Для сравнения: в апреле объём просроченной задолженности населения вырос на 10 млрд руб. (+1,2%).
Ведомости 12:43
Здоровье
Московские врачи вылетели в ХМАО для помощи в борьбе с коронавирусом
«Бригада из семи высококвалифицированных столичных врачей под руководством заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы врача-нейрохирурга Алексея Токарева вылетела в Ханты-Мансийск, чтобы оказать помощь местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении на сайте столичного Депздрава.
RT на русском 05:34
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе после восьми лет отношений.
Газета.Ru 12:15
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 20 июня в 01:33
Теннис
Тренеры теннисистов Джоковича и Димитрова заразились коронавирусом
Фитнес-тренер Марко Паники, работающий в команде Новака Джоковича, сдал положительный тест на коронавирус.
РБК 08:06
Общество
Илон Маск рассказал о своих любимых видеоиграх
Перечень своих любимых видеоигр опубликовал глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, 21 июня информацию об этом бизнесмен опубликовал на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 02:18
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:02
Политика
В Кремле ответили на вопрос о территориальных претензиях к соседям
"Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям", - ответил Песков, отвечая на вопрос.
РЕН ТВ 05:55
Общество
Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост
Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
ТАСС 10:31
Политика
Зеленский заметил положительную динамику в переговорах с Путиным
Пандемия коронавируса не дает развиваться переговорному процессу между Украиной и Россией на уровне президентов.
ПолитРоссия 08:32
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 20 июня в 05:42
Здоровье
В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы
Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
Экономика
«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях
Получается, что «Победа» стала единственной авиакомпанией, которой Росавиация отказала в субсидиях.
Ведомости 09:15
Политика
Кадыров назвал поиск преемника для Путина неуместным
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя поправки в Конституцию, заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо баллотироваться на следующий срок.
РБК 04:22
Здоровье
Туляков на иммунитет к коронавирусу проверят бесплатно
Регион вошел в число пилотных территорий, где на этой неделе начнется исследование иммунитета к COVID-19 по методике ВОЗ.
Молодой коммунар 12:41
Энергетика
Польша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 08:03
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Политика
Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
Украина проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена продолжить разрыв таких документов, заявил украинский замминистра иностранных дел Василий Боднар.
РИА Новости 13:07
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Шоу-бизнес
Еще одна девочка родится в семье Аллы Пугачевой
Уже известно, что супруга Влада носит девочку, об этом сообщил сын Евгения, младшего брата Пугачевой в эфире шоу «Ты не поверишь!».
Privet-Rostov.ru 04:43
Политика
На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости 08:24
Гаджеты
Apple представила iOS 14
На прошлогодней WWDC Apple представила iOS 13 с темной темой оформления, а также выделила отдельную ОС для планшетов в iPadOS.
Lenta.ru 13:13
Единоборства
Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса
Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07