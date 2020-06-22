Экономика

РБКРБКВ Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.
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Cтратег Deutsche Bank предупредил об отказе инвесторов от доллара при второй волне пандемии

Forbes12:57

В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара

Газета.Ru11:51

Deutsche Bank прогнозирует отказ от доллара как резервной валюты из-за второй волны коронавируса

Фонтанка.Ру09:06

Золото дорожает, а Deutsche Bank ожидает отказ инвесторов от доллара

Вести.Ru11:24

«Deutsche Bank» спрогнозировал волну отказов инвесторов от доллара

ГЛАС.RU08:52

Эксперт Deutsche Bank прогнозирует снижение спроса на доллар при второй волне эпидемии

Коммерсантъ08:38

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

РБК07:42
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Происшествия

Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
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Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

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Vprognoze.ru 03:07
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

В Москве у здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали нескольких участников одиночных пикетов против пыток и фабрикации уголовных дел.
РБК 12:45
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Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
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Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU 08:36
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Сегодня в 22:45 по московскому времени «Ювентус» встретится с «Болоньей» в чемпионате Италии.
Vprognoze.ru 09:49
Здоровье

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Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на расследование Роспотребнадзора, с 1 по 9 апреля, еще до перепрофилирования под прием пациентов с коронавирусом, в Покровской больнице было зарегистрировано 155 случаев заражения COVID-19 — заболели 87 медицинских работников и 68 пациентов.
Собака.ru 11:24
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Происшествия

В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек

В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 13:36
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Общество

В Минкомсвязи раскрыли причину разблокировки Telegram

Заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин раскрыл причины, по которым принималось решение о разблокировке Telegram в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:58
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Политика

Россия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД

Ранее сообщалось, что в Вене прошли переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.
Газета.Ru 14:09
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Футбол

«Динамо» и «Краснодар» договариваются о переносе матча

Евро-футбол.ру 20 июня в 15:50
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Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
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Происшествия

На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории

На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий.
Известия 11:05
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Происшествия

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Lenta.ru 06:36
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Общество

В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество

Причастных к афере с голосованием по поправкам установили в Москве

Московская полиция установила круг причастных к мошенничеству с SIM-картами для фальсификации голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного управления МВД.
Газета.Ru 10:16
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Происшествия

Суд арестовал активиста Петра Верзилова на 15 суток

"Суд признал Верзилова виновным в административном правонарушении, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в суде.
Газета.Ru 12:21
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Общество

Боец UFC Джонс обвинил магазин одежды в расизме из-за ценника

News.ru 07:59
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ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом

Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
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Раздел «Клипы» стал доступен для всех пользователей «ВКонтакте»

В социальной сети «ВКонтакте» доступ к разделу «Клипы» открыли для всех пользователей – ранее он был доступен только для избранных пользователей и знаменитостей.
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WB Games готовит анонс новых игр про Бэтмена и «Отряд самоубийц»

Если действительно идет подготовка этих игр к релизу, то их анонс состоится, вероятнее всего, до начала осени.
Evo-rus.com 10:53
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Авто

С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений

С 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс вчера в 15:35
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Здоровье

Десятки врачей Хабаровского края награждены орденом Пирогова

Хабаровск, 22 июня 2020, 11:14 — REGNUM В Хабаровском крае к государственным наградам за борьбу с коронавирусом представлены десятки медиков.
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
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Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию после матча с «Зенитом» (0:4) в 23-м туре чемпионата России, сообщает журналист Вячеслав Короткин.
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Энергетика

В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ

Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
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Армия и оружие

F-16 Египта принялись наносить удары по турецким военным в Ливии

Истребители ВВС Египта F-16 уже начали наносить удары по их позициям, на что указывают спутниковые снимки.
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30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
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Режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется

Решением оперативного штаба с 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области будет снят.
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