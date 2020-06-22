Экономика

РБКРБКВ Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

«Deutsche Bank» спрогнозировал волну отказов инвесторов от доллара

ГЛАС.RUвчера в 08:52

В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара

Газета.Ruвчера в 11:51

Золото дорожает, а Deutsche Bank ожидает отказ инвесторов от доллара

Вести.Ruвчера в 11:24

Deutsche Bank прогнозирует отказ от доллара как резервной валюты из-за второй волны коронавируса

Фонтанка.Рувчера в 09:06

Cтратег Deutsche Bank предупредил об отказе инвесторов от доллара при второй волне пандемии

Forbesвчера в 12:57

Эксперт Deutsche Bank прогнозирует снижение спроса на доллар при второй волне эпидемии

Коммерсантъвчера в 08:38

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

РБКвчера в 07:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

RT на русском вчера в 11:53
890
Политика

Болтон рассказал, какие слова Путина якобы не перевели на их встрече

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге воспоминаний рассказал о том, какие слова президента РФ Владимира Путина якобы не перевели на их встрече в Кремле в июне 2018 года.
РИА Новости 02:00
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия вчера в 06:36
2,3K
Общество

В Вашингтоне протесты переросли в беспорядки

Протесты в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда полиция вытесняла попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону демонстрантов с площади Лафайетт, передает NBC News.
РИА Новости 00:32
29
Общество

Прокурор Татарстана опроверг информацию о закрытии Челнов на карантин

Позже Нафиков заслушал ход рассмотрения дела по факту смерти инвалида. На личный прием граждан к прокурору обратились 26 человек.
Inkazan вчера в 14:27
11
Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия вчера в 09:51
244
Общество

Эксперт оценил вероятность заражения коронавирусом в открытых водоемах

Лебедев добавил, что через воду могут предаваться вирусный гепатит А, паразитарные заболевания, возбудители острых кишечных инфекций.
РБК вчера в 21:34
1
Наука

Памятник эпохи неолита нашли вблизи Стоунхенджа

Археологи обнаружили памятник эпохи неолита недалеко от Стоунхенджа. Об этом 22 июня сообщается на сайте Phys.org.
Известия вчера в 22:45
22
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02
4,8K
Общество

Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени

Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru вчера в 14:01
2,7K
Гаджеты

Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России

В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
MobiDevices вчера в 09:28
13
Шоу-бизнес

Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом

70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru вчера в 08:23
65
Общество

УрФУ занял 4 место в рейтинге Forbes среди нестоличных вузов

Уральский меридиан 01:59
Политика

Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс вчера в 11:05
1,3K
Политика

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией

В апреле 2019 года по инициативе украинской стороны прекратилось действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.
РБК вчера в 19:46
535
Общество

В Волгоградской области меняется режим безопасного поведения

Волгоград, 23 июня 2020, 09:38 — REGNUM Изменения в режиме безопасного поведения вступают в силу с 23 июня в Волгоградской области, сообщает региональный оперативный штаб.
REGNUM 02:38
52
Армия и оружие

На Украине допустили ракетный удар по российским кораблям

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов в беседе с изданием «Деловая столица» допустил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» может достать до российских кораблей в Новороссийске.
Lenta.ru 20 июня в 23:22
3,2K
Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ вчера в 05:38
850
Игры

Официально объявлена дата релиза Crash Bandicoot 4

Напомним, ранее в сеть попали скрины тизера Crash Bandicoot 4: It's About Time с датой 9 октября 2020 года.
Inc-news.ru вчера в 01:06
8
Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru вчера в 06:43
Политика

На Украине обнародовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»

Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач в понедельник обнародовал вторую часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали внутриполитические дела на Украине.
РИА Новости вчера в 08:24
43
Здоровье

В Димитровграде от коронавируса умерли уже пять человек

По состоянию на 22 июня в Димитровграде зафиксировано 420 случаев заболевания COVID-19. За минувшие выходные заболело 13 человек.
Ulpressa вчера в 23:09
Политика

Путин приехал на открытие главного храма Минобороны

Президент Владимир Путин посетил парк «Патриот» в подмосковной Кубинке, где состоялось открытие главного храма Вооруженных сил — собора Воскресения Христова.
Компания вчера в 04:31
1,9K
Политика

В Дании отреагировали на статью Путина: 9 тысяч слов лжи

Статья президента России Владимира Путина, вышедшая в американском журнале The National Interest, является лживой.
МонаВиста вчера в 09:28
768
Баскетбол

Первый игрок НБА официально отказался от участия в рестарте сезона

Форвард «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс отказался участвовать в рестарте сезона НБА-2019/2020, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Чемпионат вчера в 11:06
Общество

Жителям европейской части России обещают жаркие выходные

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве и других регионах западной половины европейской части страны ожидается аномальная жара.
Газета.Ru 01:44
218
Общество

У четверти россиян обнаружились больные коронавирусом знакомые или друзья

У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом.
РБК вчера в 23:00
46
Политика

Экс-глава Приангарья Левченко попросил Путина допустить его к выборам

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой разрешить ему участвовать в выборах главы региона, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев.
РИА Новости вчера в 22:59
992
Происшествия

Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM вчера в 10:54
30
Армия и оружие

Три типа комплексов «Панцирь» пройдут по Красной площади 24 июня

Зрители парада Победы 24 июня смогут увидеть три типа зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" на Красной площади.
ТАСС вчера в 10:49
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное