Экономика
РБКВ Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.
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Политика
Лукашенко попросил оппозицию не оскорблять его
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с представителями оппозиции попросил их не оскорблять его, так как проблемы страны никто не решит кроме него.
Газета.Ru 17:11
Спорт
Dendi: «Я не знаю, что там Nix еще умеет в этой игре, кроме как бить крипов»
Cyber.sports.ru 12:48
Футбол
Агент: «Несколько европейских клубов звонили по поводу Фомина»
Агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина Александр Маньяков высказался о будущем своего клиента.
Евро-футбол.ру 17:13
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Общество
В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия
Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:06
Экономика
Ханты-Мансийску не хватает «Метеоров»
В 2019 году ХМАО по программе льготного лизинга приобрел два скоростных судна на подводных крыльях «Валдай», построенные на мощностях Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) им. Р. Е. Алексеева, по льготной ставке 2,5% через «Машпромлизинг».
Коммерсантъ 18:50
Футбол
«Попов ещё ребёнок»: как сложится судьба 17-летнего вратаря «Ростова»
Что известно о Денисе Попове 17-летний голкипер начал свой футбольный путь в городе Волжске.
News.ru 11:08
Экономика
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:27
Кино
Скончался режиссер фильмов о Бэтмене Джоэл Шумахер
Известный режиссер Джоэл Шумахер скончался 22 июня в Нью-Йорке от рака в возрасте 80 лет, сообщает Variety.
Газета.Ru 15:14
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Политика
В Дании отреагировали на статью Путина: 9 тысяч слов лжи
Статья президента России Владимира Путина, вышедшая в американском журнале The National Interest, является лживой.
МонаВиста 09:28
Армия и оружие
Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что инцидент между кораблями Франции и Турции в Средиземном море доказывает «смерть мозга» НАТО.
Известия 16:53
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро
Курс доллара поднялся на 6 копеек – до 69,5 рубля, курс евро - на 12 копеек, до 77,77 рубля.
Газета.Ru 03:25
Теннис
Тренер Джоковича заразился коронавирусом
ProstoProSport 04:55
Здоровье
Жена орловского врача обратилась к Владимиру Путину
21 июня, в День медика, жительница Орла, жена врача, бывший медработник и общественный активист Елена Шураева записала и выложила в соцсети видеообращение к Владимиру Путину.
RuNews24.ru 05:09
Здоровье
В Амурской области выявили 1340 носителей коронавируса
Благовещенск, 22 июня 2020, 02:20 — REGNUM В Амурской области по состоянию на 21 июня всего выявили 1340 носителей коронавируса.
REGNUM вчера в 19:20
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Политика
Партии Вучича предсказали победу на парламентских выборах в Сербии
Взгляд.ру вчера в 15:26
Политика
США приостановят выдачу ряда категорий рабочих виз
"Указ приостановит доступ к [рабочим] визам H1-B, H-4 и H-2B, L и большинству виз [категории] J до конца года", - приводит агентство его слова.
Российская газета 16:50
Футбол
«Ювентус» предложил Артуру пятилетний контракт
Как сообщается, туринский клуб предложил бразильцу пятилетний контракт с окладом в 5,2 млн евро в год, что существенно превышает его заработную плату в "Барселоне" (3,2 млн евро в год).
Soccer.ru 01:15
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 15:18
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ 05:38
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS вчера в 06:28
Общество
Саудовская Аравия отменила хадж для паломников из-за рубежа
Саудовская Аравия из-за пандемии нового коронавируса отменила в нынешнем году хадж к святым местам ислама в Мекке и Медине для паломников из-за рубежа.
ТАСС 15:11
Наука
Неподалеку от Стоунхенджа нашли памятник эпохи неолита
В трех километрах от Стоунхенджа археологи обнаружили памятник эпохи неолита, которому более 4500 лет - это шахты, вырытые по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители Стоунхенджа, сообщает BBC News.
Интерфакс 03:21