Экономика

РБКРБКВ Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.
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Cтратег Deutsche Bank предупредил об отказе инвесторов от доллара при второй волне пандемии

Forbesвчера в 12:57

«Deutsche Bank» спрогнозировал волну отказов инвесторов от доллара

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Золото дорожает, а Deutsche Bank ожидает отказ инвесторов от доллара

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Deutsche Bank прогнозирует отказ от доллара как резервной валюты из-за второй волны коронавируса

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В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара

Газета.Ruвчера в 11:51

Эксперт Deutsche Bank прогнозирует снижение спроса на доллар при второй волне эпидемии

Коммерсантъвчера в 08:38

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

РБКвчера в 07:42
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Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
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Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о расторжении торговой сделки с Китаем.
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Происшествия

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По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

РБК вчера в 12:45
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Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что быстрое закрытие границы с Китаем и увеличение количества тестов на коронавирус стали причиной низкой смертности от инфекции в России.
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Соя может восстановить память при болезни Альцгеймера

Японские специалисты из Университета Кюсю объявили о том, что что часть белка соевых бобов может повлияет на состояние памяти тех, кто страдает от болезни Альцгеймера и улучшить ее.
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Глава Росстата объяснил сложности с данными о смертности от COVID-19

Глава Росстата Павел Малков в интервью РБК объяснил расхождение данных ведомства и оперативного штаба по апрельской смертности от COVID-19 разными методологиями расчета.
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Скорая помощь столкнулась с иномаркой и перевернулась в Кемерово

Газета.Ru 00:01
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Валерий Рашкин попросил Генпрокуратуру проверить законность розыгрыша призов во время голосования

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокуратуру, руководителей Центризбиркома и Мосгоризбиркома проверить законность розыгрыша призов во время голосования по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 12:32
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Общество

Аномальная жара надвигается на европейскую часть России

Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы.
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Над Атлантическим океаном замечено гигантское пыльное облако

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Политика

Экс-министр Украины оценил шансы победить Россию

Бывший украинский министр транспорта и инфраструктуры Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Киев никогда не сможет победить Москву в случае войны.
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Экс-жена Андрея Григорьева-Апполонова снялась обнаженной

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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял звезд, агитирующих за поправки в Конституцию

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Футбол

Овчинников временно заменил Ганчаренко в ЦСКА

После поражения от «Зенита» со счетом 0:4 в 23-м туре РПЛ в отставку подал главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.
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Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
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Сам Трамп написал тогда, что был не согласен со многими предложениями Болтона.
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Суд отправил под домашний арест экс-директора лагеря, где погибли дети

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Срок подачи заявлений на субсидии для бизнеса продлили до 1 июля

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Левченко попросил Путина допустить его к выборам в Иркутской области

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил российского президента Владимира Путина разрешить ему принять участие в региональных выборах 13 сентября.
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