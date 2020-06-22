Экономика
РБКВ Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.
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Политика
В Госдепе утверждают, что США не добиваются ухода России из Сирии
Соединенные Штаты не рассматривают на данном этапе вариант вывода своих войск из Сирии, подтвердил также Джеффри, комментируя вступление в силу новых американских санкций в рамках так называемого "закона Цезаря".
ТАСС 12:33
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Культура
Церемонию вручения «Золотого глобуса» перенесли на февраль 2021 года
Ранее Американская академия киноискусств сообщила о переносе премии «Оскар». С конца февраля 2021 года мероприятие перенесли на 25 апреля.
Полит.ру 14:43
Общество
Приговор по делу «Седьмой студии» суд огласит 26 июня
Мещанский суд Москвы назначил на 26 июня на 11 часов оглашение приговора по делу «Седьмой студии» о хищении 129 млн рублей, которые, по мнению обвинения, имели место при реализации театрального проекта «Платформа».
BFM.ru 14:44
Здоровье
В ВОЗ оценили эффективность дексаметазона для лечения COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал увеличить производство дексаметазона для лечения тяжелых пациентов с COVID-19, отметив, что лекарство показало свою эффективность.
РИА Новости 11:38
Политика
На Украине опубликовали новые записи «разговоров Порошенко и Байдена»
Депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач представил новые аудиозаписи телефонных переговоров между людьми, голоса которых, как он утверждает, похожи на голоса украинского экс-президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
RT на русском 09:50
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Гаджеты
Apple представила операционную систему iOS 14
RT на русском 15:07
Политика
Грузинский журналист Габуния вновь оскорбил Путина
Журналист грузинского телеканала Mtavari Arkhi Георгий Габуния снова оскорбил президента России Владимира Путина.
Известия 11:19
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
Интерфакс 11:05
Шоу-бизнес
Семья Малининых посетила концерт Нетребко
«Очень приятно было познакомиться с семьей Александра Малинина, я и вся моя семья многие годы являемся поклонниками его таланта!» — сообщила Нетребко.
WomanHit.ru вчера в 16:04
Происшествия
В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек
В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.
ТАСС 13:36
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной
Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости 08:23
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной подтвердил слухи о расставании с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с певицей Полиной Гагариной после шести лет брака.
Газета.Ru 10:58
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Политика
Россия и США обсудили продление договора по вооружениям
Россия и США обсудили в Вене продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Lenta.ru 14:36
Путешествия
Авиакомпания «Россия» возобновила рейсы в Сочи
Авиакомпания «Россия», которая входит в группу «Аэрофлот», в ночь на 22 июня отправила из московского аэропорта Шереметьево два рейса в Сочи.
News.ru вчера в 19:17
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
Статья президента России Владимира Путина в американском издании The National Interest — это, по выражению датского специалиста Эмиля Роттбёлля, «девять тысяч слов лжи».
Городовой 12:20
Политика
Украина продолжит разрывать соглашения с Россией
На Украине проводится ревизия двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru 14:38
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Наука
Разработан метод определения предрасположенности к диабету у детей
Ученая группа изучала пробы крови у детей разного возраста, взятые тридцать лет назад. Специалисты сравнили их с сегодняшними показателями.
Evo-rus.com 01:12
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Здоровье
Попова сделала заявление о начале следующего учебного года
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление, которое касается начала учебного года в школах России.
Konkurent.ru вчера в 23:10
Общество
В Подмосковье сохранят масочный режим и запрет на массовые мероприятия
Фактически все ограничения снимаются с 25 июня в Подмосковье, однако жители региона должны соблюдать масочный режим в местах скопления людей, также остаётся запрет на проведение массовых мероприятий, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:06
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Происшествия
Пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде
Пожар произошел на станции "Мирный" в Антарктиде, в результате сгорели несколько лабораторий.
ТАСС 11:02