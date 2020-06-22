Коронавирус
РБКВ Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.
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Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной выложил ее фото в бикини
Фотограф Дмитрий Исхаков выложил в Instagram фотографию своей жены Полины Гагариной и двух детей.
Телеканал 360° вчера в 17:29
Путешествия
Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля
Все наиболее популярные туристические направления страны, закрытые из-за пандемии COVID-19, к началу июля начнут принимать гостей из других регионов, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
РИА Новости 06:34
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК 02:00
Происшествия
Адвокат Соколова поставил под сомнение будущий приговор
Адвокат Сергей Лукьянов Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга "Суд в очередной раз отказал в ознакомлении с вещественными доказательствами, что может быть чреватым отменой приговора, это грубейшее нарушения права на защиту", — пояснил адвокат Лукьянов.
REGNUM 07:37
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
По утверждению автора материала, Путин написал статью о Второй мировой войне длиной 9 тысяч слов, из которых нет ни одного правдивого, все они являются ложью.
Военное обозрение 08:39
Общество
Украина рассекретила документы о Чернобыльской аварии
Украина рассекретила архивные документы об аварии на Чернобыльской АЭС, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 05:48
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Энергетика
Польша намерена получать основной объем газа из США
Варшава рассчитывает в будущем импортировать большую часть газа из США, заявил глава польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 08:03
Происшествия
Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей
Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»
Известия вчера в 22:51
Происшествия
Вынесен приговор экс-замглавы МВД Красноярского края
В Красноярске вынесли приговор бывшему заместителю начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Российская газета 06:49
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
РИА Новости 03:30
Экономика
В Госдуме заинтересовались ростом доли японских ценных бумаг в золотовалютных активах ЦБ
Как отмечают в комитете, в отчете Банка России нет пояснений, почему в 2020 году доля японских ценных бумаг в золотовалютных активах регулятора выросла с 7,5% до 13,2%.
Финансовая газета 19 июня в 08:15
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Общество
Южная Корея заявила о новой волне коронавируса
В начале мая в стране выявили резкий рост выявленных случаев заражения коронавируса.
Lenta.ru 07:18
Наука
Почему пропадает обоняние при коронавирусе, и когда оно восстановится
Исследователи из Британии объяснили, почему при коронавирусе пропадает обоняние.
TV BRICS 06:38
Общество
Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:25
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Теннис
Джокович с семьей сдали тест на коронавирус
Газета.Ru 08:39
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Общество
ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Общество
Ставшая миллионершей в 15 лет российская блогерша погибла на Бали в 18
На аккаунт Тропицель подписаны миллион человек. В описании профиля девушки указано, что она стала миллионершей в 15 лет.
Lenta.ru вчера в 09:39
Шоу-бизнес
Телеведущая Марина Ким станет многодетной матерью
Фигуристка Татьяна Навка рассекретила третью беременность ведущей Первого канала Марины Ким, опубликовав фото, на котором виден округлившийся живот телезвезды.
Газета.Ru 08:26
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости вчера в 14:05
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34