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РБКРБКВ Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

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Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.
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Эксперт Deutsche Bank прогнозирует снижение спроса на доллар при второй волне эпидемии

Коммерсантъ08:38

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

РБК07:42
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Как отмечают в комитете, в отчете Банка России нет пояснений, почему в 2020 году доля японских ценных бумаг в золотовалютных активах регулятора выросла с 7,5% до 13,2%.
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