Экономика

РБКРБКВ Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.
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Deutsche Bank ожидает отказ инвесторов от доллара из-за второй волны Covid-19

Новый День08:52

Deutsche Bank прогнозирует отказ от доллара как резервной валюты из-за второй волны коронавируса

Фонтанка.Ру09:06

Вторая волна пандемии COVID-19 может обвалить доллар

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«Deutsche Bank» спрогнозировал волну отказов инвесторов от доллара

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В Deutsche Bank прогнозируют снижение спроса на доллар из-за пандемии

RuNews24.ru09:48

Эксперт Deutsche Bank прогнозирует снижение спроса на доллар при второй волне эпидемии

Коммерсантъ08:38

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

РБК07:42
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Общество

Генконсульство Финляндии возобновляет прием документов на визы

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге возобновляет прием заявлений на визы от трех категорий заявителей: ходатайствующих о получении разрешения на пребывание работника или иного вида занятости (прием заявлений на сезонную работу на данном этапе осуществляться не будет), на пребывание на основании воссоединения семьи и от студентов, чей осенний учебный семестр начинается в очном режиме.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 08:35
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Происшествия

Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену

Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
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Общество

Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью

Сегодня нет проблем с обеспеченностью россиян средствами индивидуальной защиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.
Российская газета 09:11
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Общество

Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Коммерсантъ 05:38
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Происшествия

Суд вынес приговор участникам организации «Сеть»

Вести.Ru 08:07
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Политика

Защита обвиняемого по делу MH17 запросит показания о смерти Волошина

Защита обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 Олега Пулатова запросит показания следователя, расследовавшего смерть украинского пилота Владислава Волошина, чтобы прояснить, могла ли гибель пилота быть связана с его ролью в крушении пассажирского самолета, заявила голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях в понедельник.
РИА Новости 09:36
Происшествия

Российский волейболист напал на водителя в Москве

Российский волейболист Александр Кимеров напал на водителя каршеринга BelkaCar в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 07:13
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Общество

В Новой Зеландии арестовали активы компании Винника

Веллингтон, 22 июня 2020, 13:18 — REGNUM В Новой Зеландии в рамках расследование дела находящегося во Франции гражданина России Александра Винника заморозили порядка $90 млн компании Canton Business Corporation.
REGNUM 06:18
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Происшествия

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников Навального и главы ФБК

Мосгорсуд отменил арест счетов родственников блогера Алексея Навального и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
ТАСС 06:18
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

По информации ТАСС, спецслужбы задержали начальника районного отдела МВД управления министерства по Курской области подполковника полиции Борзенкова Дмитрия Александровича 1981 года рождения.
Известия 06:36
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Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель впервые показала новорожденную дочь

Ольга и Дмитрий пока не показывают личико девочки своим поклонникам, зато Рапунцель уже успела похвалиться своим поклонникам первым видеороликом с новорожденной малышкой.
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Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
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Шоу-бизнес

Телеведущая Марина Ким станет многодетной матерью

Фигуристка Татьяна Навка рассекретила третью беременность ведущей Первого канала Марины Ким, опубликовав фото, на котором виден округлившийся живот телезвезды.
Газета.Ru 08:26
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Политика

Сенатор Клишас объяснил необходимость обнуления сроков Путина

Один из авторов поправок в Конституцию уверен, что их принятие не позволит стране "вернуться в 90-е" Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал РБК, почему обнуление президентских сроков Владимира Путина внесено в список изменений в Конституцию.
АМИТЕЛ 06:41
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ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
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Общество

В Минкомсвязи рассказали о причинах разблокировки Telegram

«Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — сказал Волин.
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Политика

Премьер Японии намерен провести референдум по конституции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
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Футбол

«Краснодар» объяснил перенос матча с «Динамо»

Евро-футбол.ру вчера в 07:48
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Львовская область подбирается к лидерам среди регионов Украины по заболеваемости коронавирусом

На Украине с начала эпидемии зафиксировали 37 241 случай коронавируса, 1012 летальных, 16 642 пациента выздоровели.
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Футбол

Палкин: в оставшихся играх за «Шахтер» сыграет молодежь

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что в оставшихся матчах чемпионата Украины по футболу будут играть молодые игроки клуба.
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ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом

Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
Взгляд.ру вчера в 21:25
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РЖД вернут на рельсы более 70 поездов дальнего следования

Государственная компания РЖД вернет более 70 поездов дальнего следования.
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ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
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В Краснодаре из-за коронавируса отменили парад Победы

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Автоновости дня 20 июня в 15:20
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Как прошел 23 тур РПЛ: «Сочи» — «Ростов»

Никто из 16 заявленных на игру с «Сочи» ростовских футболистов ранее не играл в РПЛ.
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Стычки произошли на митинге в Харькове, пострадали полицейские

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Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде

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