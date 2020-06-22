Экономика

РБКРБКВ Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Золото дорожает, а Deutsche Bank ожидает отказ инвесторов от доллара

Вести.Ru11:24

Эксперт Deutsche Bank спрогнозировал отказ инвесторов от доллара

Компания11:10

Эксперт Deutsche Bank прогнозирует снижение спроса на доллар при второй волне эпидемии

Коммерсантъ08:38

Вторая волна пандемии COVID-19 может обвалить доллар

АБН08:59

«Deutsche Bank» спрогнозировал волну отказов инвесторов от доллара

ГЛАС.RU08:52

Deutsche Bank прогнозирует отказ от доллара как резервной валюты из-за второй волны коронавируса

Фонтанка.Ру09:06

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

РБК07:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:33, Ашберн
Кино

Персонажи новых серий «Ну, погоди» останутся немыми

Уже в этом году "Союзмультфильм" готовится представить перезапуск классического мультфильма "Ну, погоди".
Комсомольская правда 06:45
10
Происшествия

Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток

Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве.
ТАСС 11:21
404
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
820
Происшествия

Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову

REGNUM 10:54
9
Политика

Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной

Афиша Daily 08:38
23
Происшествия

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
2,2K
Общество

Издатель «Ведомостей» Глеб Прозоров покидает пост

Генеральный директор "Бизнес ньюс медиа", издатель газеты "Ведомости" Глеб Прозоров покидает пост.
ТАСС 10:31
Здоровье

В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы

Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
2
Общество

Украина рассекретила новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Ведомости 08:10
11
Происшествия

В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

Известия 09:51
154
Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
78
Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 20 июня в 01:33
1,2K
Энергетика

Россия назвала справедливую цену на нефть

Министерство энергетики России назвало справедливую цену на нефть.
Lenta.ru 08:45
2
Шоу-бизнес

Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
208
Игры

Состоялся анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Crash Bandicoot 4: It’s About Time – это продолжение серии Crash Bandicoot, не так давно получившей высоко оцененный ремейк.
Srnsk 11:24
4
Политика

Песков: ротация в российской власти происходит постоянно

По словам Пескова, процесс ротации в российской власти происходит постоянного и его нельзя не заметить.
REGNUM 10:57
3,9K
Здоровье

Десятки врачей Хабаровского края награждены орденом Пирогова

REGNUM 04:14
Футбол

ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с Гончаренко

Московский футбольный клуб ЦСКА выступил с заявлением по ситуации с главным тренером команды Виктором Гончаренко.
RT на русском 10:57
Культура

Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры

Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
263
Общество

Негодного к службе сотрудника ФБК принудительно забрали в армию

Артёма Ионова, сотрудника ФБК, силой забрали в армию. С детства он болеет астмой, поэтому к службе не годен.
Sota.vision 11:00
Происшествия

Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Финансы

ЦБ РФ смягчает регулирование выдачи ипотеки

Банк России готовится смягчить регулирование выдачи ипотечных кредитов. Это позволит банкам охотнее выдавать кредиты на покупку жилья.
Вести.Ru 10:03
1
Происшествия

На антарктической станции «Мирный» произошел пожар

На российской станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, говорится в сообщении на сайте Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.
РБК 11:14
14
Кино

Авторы фильма «Мстители: Финал» признали ошибку в сценарии

Российская газета 10:25
2
Спорт

Чемпионка мира по стрельбе из Сербии умерла после тяжелых родов

Бобана Момчилович-Величкович является чемпионкой мира 2014 года в командной стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.
Вечерняя Москва 11:00
Политика

Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на выборах

RT на русском вчера в 17:21
12
Общество

ВОЗ заявила о рекордном приросте заболевших коронавирусом за сутки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное количество заражений коронавирусом за сутки - 183 020.
Накануне.Ru 00:14
56
Единоборства

Александр Волков прокомментировал поражение от Кёртиса Блэйдса

Представитель России, боец смешанных единоборств Александр Волков высказался о результатах поединка с американцем Кертисом Блэйдсом в рамках турнира UFC Вегас 3, который прошел в Лас-Вегасе.
Vprognoze.ru 03:07
17
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
19
Общество

Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
370
Как работают Яндекс.Новости?
Главное