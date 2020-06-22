Экономика
РБКВ Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.
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Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
РИА Новости 08:51
Политика
Патриарх Кирилл поздравил россиян с днем начала Великой Отечественной
22 июня 1941 года войска Третьего рейха вторглись на территорию Советского Союза, что послужило началом Великой Отечественной войны.
Афиша Daily 08:38
Игры
Состоялся анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time
Crash Bandicoot 4: It’s About Time – это продолжение серии Crash Bandicoot, не так давно получившей высоко оцененный ремейк.
Srnsk 11:24
Политика
Трампа обвинили в желании видеть пророссийского президента на Украине
Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге мемуаров написал, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в 2018 году заявил о желании видеть на посту главы Украины пророссийского политика.
Газета.Ru 09:17
Фигурное катание
Евгения Медведева призналась, что периодически её подводят нервы
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева призналась, что иногда нервничает, выходя на лёд.
Чемпионат 08:54
Происшествия
Житель Москвы погиб при попытке повесить портрет Сталина
64-летний житель Москвы захотел облагородить свой подъезд портретом Иосифа Сталина. За это пенсионер поплатился жизнью.
Вести.Ru 10:12
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин на своём личном сайте объявил об очередном этапе отмены в городе ограничений, которые были введены из-за коронавируса.
RT на русском 11:17
Происшествия
Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток
Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве.
ТАСС 11:21
Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Наука
Медики оценили вклад анестезии в глобальное потепление
При ингаляционной анестезии в теле задерживается менее пяти процентов поступающего газа, остальное вскоре оказывается в атмосфере.
Naked Science 02:34
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Общество
Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников
«Почти 22 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы», — пояснили там.
RT на русском 11:38
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Музыка
Искусственный интеллект создал новую песню Nirvana
Фанаты Nirvana создали новую песню группы при помощи искусственного интеллекта. Композицию опубликовал в YouTube пользователь Funk Turkey.
Культуромания 03:40
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге
По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам.
Российская газета 05:44
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Общество
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.
ТАСС 09:27
Шоу-бизнес
Сын 70-летнего Михаила Боярского прокомментировал слухи о болезни отца
В начале июня 70-летний Михаил Боярский шокировал всех своим изможденным видом.
Вокруг ТВ 04:02
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК.
РБК 02:00
Происшествия
На антарктической станции «Мирный» произошел пожар
Несколько лабораторий и радиорубка сгорели в результате пожара на антарктической станции "Мирный", жертв и пострадавших, как отмечается на сайте Арктического и Антарктического научного института, удалось избежать.
Вести.Ru 11:36
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
Гаджеты
Обновление EMUI 10.1 выходит для смартфонов Huawei в России
В России стартовало распространение большого обновления оболочки EMUI 10.1 от Huawei. Апдейт будет происходить постепенно.
MobiDevices 09:28
Происшествия
Подростки избили музыкантов у станции метро «Рыбацкое»
Инцидент произошел накануне вечером у станции метро «Рыбацкое». Мужчина и женщина исполняли песни под гитару.
МР7.ру вчера в 05:22