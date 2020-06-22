Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может существенно упасть в случае прихода второй волны пандемии COVID-19. Такое мнение в интервью CNBC высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.

В Deutsche Bank спрогнозировали волну отказов инвесторов от доллара

Политика Трампа обвинили в желании видеть пророссийского президента на Украине Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге мемуаров написал, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в 2018 году заявил о желании видеть на посту главы Украины пророссийского политика. 4

Фигурное катание Евгения Медведева призналась, что периодически её подводят нервы Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева призналась, что иногда нервничает, выходя на лёд.

Общество Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин на своём личном сайте объявил об очередном этапе отмены в городе ограничений, которые были введены из-за коронавируса. 86

Происшествия Издателя «Медиазоны» Верзилова арестовали на 15 суток Мещанский суд Москвы арестовал на 15 суток издателя "Медиазоны" и участника арт-группы "Война" Петра Верзилова, признав его виновным в мелком хулиганстве. 411

Шоу-бизнес Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст". 218

Происшествия Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Наука Медики оценили вклад анестезии в глобальное потепление При ингаляционной анестезии в теле задерживается менее пяти процентов поступающего газа, остальное вскоре оказывается в атмосфере.

Общество Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников «Почти 22 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы», — пояснили там. 1

Культура Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры. 264

Музыка Искусственный интеллект создал новую песню Nirvana Фанаты Nirvana создали новую песню группы при помощи искусственного интеллекта. Композицию опубликовал в YouTube пользователь Funk Turkey.

Происшествия Двух фигурантов дела «Сети» осудили в Петербурге По решению 1-го Западного окружного суда Виктор Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Юлий Бояршинов - к 5,5 годам. 977

Здоровье В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона. 78

Общество В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram Решение о разблокировке Telegram приняли из-за невозможности полной блокировки мессенджера, а также активного сотрудничества власти и Павла Дурова в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин. 120

Наука Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. 827

Экономика «Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки» Как "Газпром" собирался скупить подрядчиков Весной 2019 года стало известно, что "Газпром" решил вернуть распроданные когда-то активы подрядных организаций и компаний, созданные частными игроками, рассказывали источники РБК. 13

Происшествия На антарктической станции «Мирный» произошел пожар Несколько лабораторий и радиорубка сгорели в результате пожара на антарктической станции "Мирный", жертв и пострадавших, как отмечается на сайте Арктического и Антарктического научного института, удалось избежать. 26

Политика Клишас объяснил поправку о президентских сроках Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. 2,2K