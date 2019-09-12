Финансы
ВедомостиЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов. Он намерен покупать облигации на 20 млрд евро в месяц.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:18, Вашингтон
Космос
На потенциально пригодной для жизни планете обнаружена вода
Пятый канал 00:53
Экономика
Google заплатит около 1 млрд евро для урегулирования претензий Франции
Американская корпорация Google заплатит в общей сложности 965 млн евро для урегулирования налоговых претензий французских властей, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 11:14
Политика
Глава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Единоборства
Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:51
Авто
Nissan выпустит электрический кроссовер в стиле концепта IMX
Некоторые специалисты сходятся во мнении, что электрический кроссовер позиционируется в качестве серийного образца показанного концепта IMx, вышедшего в 2017 году.
Faktom 03:56
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Политика
Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова
Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола предоставить данные о местонахождении гражданина РФ Олега Смоленкова, которого телеканал CNN ранее назвал «информатором США».
Известия 11:40
Религия
Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность
Газета.Ru 10:15
Шоу-бизнес
Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° вчера в 19:49
Футбол
Александр Глеб: «После финала ЛЧ хотел „втащить“ Гвардиоле за то, что даже не скамейку запасных не посадил»
Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб ответил на вопрос, жалеет ли он переходе в каталонский клуб.
Матч ТВ 11:38
Экономика
Минздрав изменит порядок закупки лекарств после срыва 30% аукционов
Министерство меняет правила Министерство здравоохранения изменит порядок определения начальной максимальной цены контрактов на закупку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
РБК 07:01
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Футбол
Себальос: Обамеянга можно сравнить с Роналду, но лучший игрок — это Ляказетт
Что касается Александра Ляказетта, то я считаю его лучшим игроком.
Чемпионат 10:21
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском 10:38
Политика
Медведев поручил аннулировать нормативные акты СССР и РСФСР
Премьер-министр признал, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создаёт тяжелые условия для работы в современных условиях, вредит развитию страны, и ограничивает экономику.
REGNUM вчера в 08:49
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Финансы
Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с начала августа
Курс евро на торгах в четверг, 12 сентября, опускался ниже 71 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM 11:58
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me 10:20
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Политика
Власти Праги перенесут памятник маршалу Коневу
Памятник маршалу СССР Ивану Коневу в шестом районе Праги будет перенесен, а на его месте будет воздвигнут мемориал, посвященный освобождению города.
Российская газета 12:12
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Почему Сати Казанова переезжает из России в Италию
36-летняя певица Сати Казанова заявила о желании переехать на родину мужа — итальянского фотографа Стефано Тиоццо.
WMJ.ru 11:20
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Финансы
В России задумались об отказе от новых долларовых евробондов
Согласно новым санкциям США, вступившим в силу с 26 августа, американские инвесторы больше не смогут покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке.
Интерфакс 12:00
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39