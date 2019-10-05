РПЛ
Sportbox.RUВ «Динамо» рассказали о травме Жоаозинью
|21′
Артур Юсупов
Урош Радакович
|36′
|42′
Артур Юсупов
|43′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
Джоэл Фамейе
Артем Кулишев
|51′
Артем Кулишев
|61′
Виталий Шахов
Михаил Сиваков
|66′
|71′
Шарль Каборе
Оскар Хильемарк
|81′
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
|82′
Роман Евгеньев
Урош Радакович
|88′
Рикарду Алвеш
Жига Шкофлек
|90′
Оренбург
Расстановка 5‑4‑1
38
Климович
12
Малых
3
Сиваков
4
Радакович
13
Терехов
15
Зотов
17
Шкофлек
7
Рогич
5
Аюпов
32
Кулишев
9
Деспотович
1
Шунин
17
Паршивлюк
44
Шуньич
24
Евгеньев
2
Морозов
99
Шейдаев
6
Юсупов
8
Панченко
88
Хильемарк
11
Шиманьски
10
Игбоун
Динамо
Расстановка 4‑5‑1
Стал известен диагноз полузащитника «Динамо» Жоаозинью, который получил травму в гостевом матче 12-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2). Как сообщает пресс-служба бело-голубых, по ходу игры медицинский штаб клуба провел в одной из клиник оперативное обследование игрока.
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