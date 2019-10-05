Стал известен диагноз полузащитника «Динамо» Жоаозинью, который получил травму в гостевом матче 12-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2). Как сообщает пресс-служба бело-голубых, по ходу игры медицинский штаб клуба провел в одной из клиник оперативное обследование игрока.

В «Динамо» рассказали о травме Жоаозинью

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