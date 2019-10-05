РПЛ

Sportbox.RUSportbox.RUВ «Динамо» рассказали о травме Жоаозинью

Оренбург — Динамо
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Газовик»
21′
Артур Юсупов
Урош Радакович
36′
42′
Артур Юсупов
43′
Жоаозиньо
Вячеслав Грулев
Джоэл Фамейе
Артем Кулишев
51′
Артем Кулишев
61′
Виталий Шахов
Михаил Сиваков
66′
71′
Шарль Каборе
Оскар Хильемарк
81′
Вячеслав Грулев
Рамиль Шейдаев
82′
Роман Евгеньев
Урош Радакович
88′
Рикарду Алвеш
Жига Шкофлек
90′
Стал известен диагноз полузащитника «Динамо» Жоаозинью, который получил травму в гостевом матче 12-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2). Как сообщает пресс-служба бело-голубых, по ходу игры медицинский штаб клуба провел в одной из клиник оперативное обследование игрока.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Жоаозиньо диагностировали сильный ушиб пятки

Sports.ru11:14

В «Динамо» рассказали о травме Жоаозинью

Матч ТВ10:57

У Жоаозинью сильный ушиб пятки

Спорт-Экспресс10:21

Жоаозиньо получил сильный ушиб пятки в матче с «Оренбургом»

Sport24.ru10:44

СМИ: Футболист «Динамо» Жоаозиньо отправлен в больницу с подозрением на перелом ноги

RT на русском08:40

Жоаозиньо был отправлен в больницу прямо с матча с подозрением на перелом

Чемпионат08:36

В «Динамо» рассказали о травме Жоаозинью

Sportbox.RU10:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
Происшествия

На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек

РИА Новости вчера в 02:39
Политика

В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Происшествия

Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов

Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
BFM.ru 12:41
Политика

Медведев ответил на сравнение Владимира Зеленского с Моникой Левински

Премьер Дмитрий Медведев в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву в ходе визита на Кубу прокомментировал сравнение в американских СМИ украинского президента Владимира Зеленского с Моникой Левински.
РБК 10:08
Политика

Песков рассказал, что Путин проведет свой день рождения на природе

Инфорос вчера в 07:19
Происшествия

Число погибших при протестах в Ираке превысило 30

Коммерсантъ 03 октября в 23:45
Футбол

«Ротор» обыграл «Мордовию» в Саранске

КП - Волгоград 11:51
Шоу-бизнес

Звезду Stand Up Юлию Ахмедову госпитализировали с нервным срывом

WomanHit.ru вчера в 09:51
Происшествия

На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 07:45
Единоборства

Головкин оказался тяжелее Деревянченко

В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово

Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Транспорт

Четыре радиальные линии метро планируют продлить в Москве

Интерфакс 03:57
Наука

Филаменты помогут классифицировать темную материю

Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
N+1 вчера в 08:45
Политика

Тегеран разъяснит причины задержания россиянки Юзик

Известия 10:57
Наука

В Марокко обнаружили останки древней акулы

Ученые обнаружили скелеты древней акулы Фебода. Исследователи описали найденное ископаемое в своей научной работе.
Poplawok.ru 03 октября в 17:13
Фигурное катание

Трусова выиграла произвольную программу на соревнованиях в Японии

Газета.Ru 03:00
Армия и оружие

Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

Модель авторов основана на прогнозе роста ядерных вооружений Индии и Пакистана, согласно которому к 2025 году страны будут обладать 400-500 единицами такого оружия мощностью от десятков до сотен килотонн каждая.
Lenta.ru 07:02
Шоу-бизнес

Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями

На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
Телепрограмма вчера в 02:45
Экономика

Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru 11:08
Политика

WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора

Президент США Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с российским лидером Владимиров Путиным волновался и говорил заискивающим тоном, сообщает The Washington Post со ссылкой на ряд чиновников, знакомых с переговорами.
Газета.Ru 12:40
Происшествия

На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ

В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Общество

Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки

4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News 03 октября в 08:22
Хоккей

«Спартак» прервал 10-матчевую победную серию «Витязя»

«Спартак» победил «Витязь» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sports.ru 13:10
Происшествия

Экс-депутат Госсобрания Якутии погиб после нападения медведя

ТАСС 08:33
Экология

В Гидрометцентре рассказали об уменьшении зимнего периода в России

В средней полосе России происходит сокращение зимнего периода.
Известия 04:50
Кино

«Вторжение» Бондарчука выйдет в прокат в Германии и Латинской Америке

Фильм Федора Бондарчука "Вторжение" выйдет в прокат в Германии и Латинской Америке, ведутся переговоры о прокате в Китае.
ТАСС 10:24
Армия и оружие

В ВКС назвали сроки ответного ядерного удара в случае атаки на Россию

Известия 08:10
Политика

Александр Роджерс: К вопросу о переносе ООН из Нью-Йорка в Европу

Какая-то длинная у американцев неделя – уже девять месяцев длится, ребёнка можно было выносить и родить.
Журналистская правда 12:52
Футбол

«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»

Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат 07:39
Футбол

«Динамо» отправило Хохлова в отставку

Газета.Ru 10:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное