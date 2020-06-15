Происшествия
РИА НовостиВ Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях
Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
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с чего всё началось
По данным французского телеканала France Info, который ссылается на сведения городских властей, бунтующие были вооружены бейсбольными битами, ножами и другими потенциально опасными предметами.Телеканал 360°05:59
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Здоровье
В Саратове 4-й роддом закрыли на карантин из-за коронавируса
Родильный дом N4 в Саратове закрыли на карантин. Об этом сегодня объявлено в аккаунте учреждения здравоохранения в "Инстаграме".
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Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Общество
В Пекине из-за возвращения коронавируса ввели «режим военного времени»
Православие и Мир 09:20
Происшествия
В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей
X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
Экономика
Зарубежные аналитики оценили состояние экономики Челябинской области
Челябинск, 15 июня 2020, 07:49 — REGNUM Международное агентство Fitch Ratings оценило кредитоспособность Челябинской области.
REGNUM 00:49
Политика
Помпео потребовал немедленного освобождения Уилана
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану за шпионаж против России и требует его немедленного освобождения.
Коммерсантъ 08:44
Футбол
«Челси» предложит ван Гинкелу новый контракт
Ван Гинкел, контракт которого истекает летом этого года, может стать свободным агентом, но, как сказал сам футболист, сейчас его агент Карел Янсен занимается вопросом продления его соглашения с клубом.
Soccer.ru 01:13
Авто
5 причин, почему не стоит покупать автомобиль с вариатором
Эксперты портала "АвтоВзгляд" назвали пять причин, почему не стоит покупать машину с вариатором.
Новые автомобили вчера в 12:41
Армия и оружие
Семь бойцов ДНР убиты ВСУ под Дебальцево
Piter.tv 06:14
Происшествия
В Волгограде задержали подростка за подготовку нападения на школу
В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу.
РИА Новости 06:05
Общество
Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил РФ
Храм строили на пожертвования граждан и организаций, деньги поступали в благотворительный фонд "Воскресение".
RuNews24.ru вчера в 03:43
Армия и оружие
Балтфлот РФ отработал ракетные удары «Искандерами» на фоне учений НАТО
Согласно планам по боевой подготовке, Балтфлот отработал ракетные удары «Искандерами» в Калининградской области.
HotGeo вчера в 06:40
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Здоровье
В Пензенской области число новых случаев коронавируса идет на спад
В Пензенской области число больных новой коронавирусной инфекцией достигло 3 823.
ПензаИнформ 03:46
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по заселению в гостиницы
Рекомендация дана во избежание дополнительных рисков новых случаев коронавируса при тесном контакте.
Известия вчера в 12:00
Общество
Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений
Мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге, что по прошествии недели после снятия ряда ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а риск был оправданным.
РИА Новости 04:52
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Певцу Филиппу Киркорову следует извиниться за опубликованное в соцсетях видео о десантниках и удалить запись со всех площадок, заявил РИА Новости депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов.
РИА Новости 13 июня в 10:35
Шоу-бизнес
Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney
Джианна Флойд, которая является дочерью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции в Миннеаполисе, получила акции американской компании Disney.
Газета.Ru вчера в 22:16
Политика
Порошенко обвинил Януковича в утрате Украиной Крыма
Киев, 15 июня 2020, 13:05 — REGNUM Бывший президент Украины Пётр Порошенко считает своего предшественника Виктора Януковича ответственным за утрату Украиной Крыма.
REGNUM 06:05
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Более 80 тысяч человек стали донорами крови в Москве
Вечерняя Москва 08:15
Религия
Церковный суд над отцом Сергием перенесли из-за его побега
Уральский меридиан 08:21
Энергетика
Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов
Польская компания PGNiG ожидает от "Газпрома" возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:37
Политика
Путин заявил о сглаживании последствий пандемии в экономике
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по мерам поддержки в экономке и соцсфере заявил, что в стране удалось сгладить последствия пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:35
Общество
Гидрометцентр предупредил москвичей об опасности второй волны тепла
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что вторая волна тепла в Москве может негативно сказаться на здоровье пожилых москвичей.
Профиль 00:43
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний сын американской актрисы Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:20