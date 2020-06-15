Происшествия
РИА НовостиВ Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях
Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
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Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
Авто
Определены самые надежные подержанные кроссоверы
Немецкий журнал Auto Bild и эксперты организации по техническому надзору TÜV составили рейтинг самых надёжных компактных кроссоверов, рассказав, какие проблемные места могут быть у того или иного подержанного SUV.
Российская газета 02:35
Экономика
Минфин нашел способ сгладить переход предпринимателей с ЕНВД на патент
В Минфине указывают, что новые меры позволят обеспечить «максимально комфортный» переход предпринимателей с ЕНВД на патентную систему.
РБК 12 июня в 06:27
Политика
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах
В Кремле с пониманием относятся к отмене парадов в регионах, это прерогатива глав субъектов, сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:24
Происшествия
ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда: его готовил подросток 2005 года рождения.
Lenta.ru 04:05
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил России в Кубинке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова - главный храм Вооруженных сил России.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:32
Технологии
PlayStation 5 получит полностью новый интерфейс
Очередная новинка, которая сможет всколыхнуть рынок – это Sony PlayStation 5. Кстати, сам дизайн консоли мы уже видели.
The GEEK 04:22
Общество
Американский F-15 упал в Северное море
Американский истребитель F-15 упал в Северное море. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил (ВВС) США.
Lenta.ru 06:27
Экономика
В России отменили «банковский роуминг»
По закону, подписанному президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года, предусматривается, что величина комиссии, которая взимается кредитной организацией при переводе денег между счетами физических лиц, не может быть обусловлена открытием таких банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) банка.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 03:37
Финансы
ЦБ в мае зафиксировал отток вкладов из российских банков
Объем вкладов в июне Средства населения на счетах в российских банках в период с 1 по 9 июня, по предварительным данным ЦБ, выросли на 0,5%.
ТАСС 05:41
Энергетика
В Польше ожидают до 1 июля получить от «Газпрома» $1,5 млрд
В распространенном сообщении PGNiG указала также, что в будущем цена газа, поставляемого "Газпромом", может быть изменена с 1 ноября 2017 года в результате запроса польской компании о пересмотре контрактной цены.
ТАСС 06:27
Политика
Песков заявил, что Уилана нельзя считать политическим заложником
Американца Пола Уилана, приговоренного Мосгорсудом к 16 годам колонии за шпионаж против РФ, нельзя считать политическим заложником, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС 06:15
Экономика
Борисов ждет принятия закона об обратном акцизе на СУГ в 2020 году
Поручение правительству установить обратный акциз на сжиженные углеводородные газы (СУГ) и этан в зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические мощности давал президент России Владимир Путин.
ТАСС 05:12
Здоровье
689 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье
За минувшие сутки в Московской области зафиксировали 689 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Live24 05:08
Гаджеты
Xiaomi создаст оболочку не как MIUI, а похожую на Windows Phone
Китайская корпорация Xiaomi разрабатывает оболочку не как ее родная MIUI, а похожую на Windows Phone.
Актуальные Новости 05:28
Армия и оружие
Стратегический подводный крейсер «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ
Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» торжественно включили в состав Северного флота ВМФ России.
Общественное телевидение России 12 июня в 06:26
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Общество
Собянин рассказал об этапе снятия ограничений в июле
Уже с июля в российской столице могут снять введенные в связи с распространением коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров и театров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 01:51
Общество
Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса
Наименьшее число заражений приходится на Севастополь (4), Еврейскую автономную область (3) и Ненецкий автономный округ (1). С начала пандемии в России выявлено 528 964 случая коронавируса в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 03:47
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере
Подольская поделилась снимком в бюстгальтере Наталья экспериментирует с образами. Наталья Подольская поделилась экспериментами с внешностью.
Экспресс газета вчера в 02:00
Экономика
Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей
В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более чем 10 000 семей.
Ведомости 01:29
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Финансы
Курс рубля снижается к доллару и евро
На открытии торгов Мосбиржи курс доллара вырос до 70,7 рубля, евро — до 79,41 рубля.
Парламентская газета 04:12
Авто
Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор
Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Общество
За нарушение самоизоляции россиян оштрафовали на 400 млн рублей
В сумме россиян оштрафовали на 407,6 млн рублей.
Sota.vision 06:28
Происшествия
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди
В Краснодаре умерла лжехирург Алена Верди, обвиняемая в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
РБК 05:23
Общество
Где выявили коронавирус в Самарской области 15 июня
На 15 июня заражение в регионе подтверждено у 3910 человек. Выздоровели 1931 человек, в том числе 42 за сутки.
Kursk.com 05:24
Интернет
«Яндекс» запустил собственный сервис видеозвонков
«Яндекс.Телемост» не является отдельным сервисом.
Astera 06:10