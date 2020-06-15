Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.

В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях

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