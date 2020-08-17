Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

В Долине Смерти в США зафиксировали самую высокую температуру на Земле

В национальном парке Долина Смерти в США, предположительно, зафиксирована самая высокая температура на Земле. Об этом 17 августа сообщила Би-би-си. Сообщается, что температура воздуха в долине достигла 54,4 градуса.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Эксперт оценил температурный рекорд Долины Смерти в США

РИА Новости17:21
Комсомольская правда

В калифорнийской Долине смерти ожидается жара выше 52°C в тени

Комсомольская правда14 августа в 19:34
Газета.Ru

В США зафиксировали самую высокую температуру на Земле

Газета.Ruвчера в 14:16
NewInform

Температура в Долине Смерти США поднимется до 53 градусов Цельсия

NewInform14 августа в 21:36
iReactor

Рекордная жара надвигается на Долину смерти в США

iReactor14 августа в 21:30
Российская газета

Эксперт: Температурный рекорд Долины Смерти - это часть глобального процесса

Российская газета17:40
РЕН ТВ

В Долине смерти ожидается смертельно опасная жара

РЕН ТВ14 августа в 19:08

Новая GeForce RTX 3090 от Nvidia получит 12 ГБ памяти GDDR6Х

На днях компания Micron опубликовала на своем портале сведения о новом типе выпускаемой памяти – GDDR6Х, которая, как следует из названия, предназначена для использования в видеокартах (индекс G означает graphic), но при этом были раскрыты данные новой видеокарты от Nvidia, использующая GDDR6Х.
Новая GeForce RTX 3090 от Nvidia получит 12 ГБ памяти GDDR6Х
Faktomвчера в 03:11
33

Драгунский: Тихановская уже является национальным лидером белорусов

Бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером с целью провести новые президентские выборы в республике.
Драгунский: Тихановская уже является национальным лидером белорусов
Национальная служба новостей19:00
3,7K

Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газетавчера в 12:20

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
2K

Александр Лукашенко не на тех наехал

Другие страны тоже все увереннее говорят о «новой реальности» в Белоруссии — представители ведущих партий в Европарламенте объявили, что считают Александра Лукашенко персоной нон грата, а Украина отозвала для консультаций посла — ее обеспокоили заявления о возможном вмешательстве России в белорусский кризис.
Коммерсантъвчера в 15:52