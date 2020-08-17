В Долине Смерти в США зафиксировали самую высокую температуру на Земле
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В национальном парке Долина Смерти в США, предположительно, зафиксирована самая высокая температура на Земле. Об этом 17 августа сообщила Би-би-си. Сообщается, что температура воздуха в долине достигла 54,4 градуса.В источнике
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В калифорнийской Долине смерти ожидается жара выше 52°C в тени
Комсомольская правда14 августа в 19:34