В Долине Смерти в США зафиксировали самую высокую температуру на Земле
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В национальном парке Долина Смерти в США, предположительно, зафиксирована самая высокая температура на Земле. Об этом 17 августа сообщила Би-би-си. Сообщается, что температура воздуха в долине достигла 54,4 градуса.В источнике
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В Долине смерти зафиксирована самая высокая температура на Земле с 1931 года
Российская газетавчера в 04:53