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Известия
Известия

В Долине Смерти в США зафиксировали самую высокую температуру на Земле

В национальном парке Долина Смерти в США, предположительно, зафиксирована самая высокая температура на Земле. Об этом 17 августа сообщила Би-би-си. Сообщается, что температура воздуха в долине достигла 54,4 градуса.В источнике
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Известия

В Долине Смерти в США зафиксировали самую высокую температуру на Земле

Известиявчера в 09:24
ТАСС

В Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

ТАССвчера в 13:35
Lenta.ru

Зафиксирована самая высокая температура на Земле

Lenta.ruвчера в 09:30
RT на русском

СМИ: В Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

RT на русскомвчера в 09:25
Газета.Ru

В США зафиксировали самую высокую температуру на Земле

Газета.Ruвчера в 14:16
МИР 24

В Долине смерти США зафиксировали рекордную температуру

МИР 24вчера в 05:19
Российская газета

В Долине смерти зафиксирована самая высокая температура на Земле с 1931 года

Российская газетавчера в 04:53

В Общественной палате предложили закрыть кальянные до конца года

"На фоне опасений ряда специалистов, что в осенний период возможно усиление распространения коронавирусной инфекции в стране, просим вас рассмотреть возможность рекомендовать властям субъектов Российской Федерации запретить до конца текущего года работу специализированных кальянных", - цитирует обращение к министру RT.
В Общественной палате предложили закрыть кальянные до конца года
Российская газета04:02
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Зеленский ввёл в состав ТКГ премьер-министра времён Кравчука

Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в состав украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, введя на пост первого заместителя Витольда Фокина.
ИА Новороссия04:39

Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение

Украинский школьник из Волыни Максим Ткачук, которого травили националисты из «Свободы» за исполнение «Смуглянки», будет участвовать в национальном отборе на детское «Евровидение-2020», сообщает 15 августа бабушка мальчика в комментарии украинскому изданию «Страна.ua».
ИА Красная Весна15 августа в 22:32

Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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