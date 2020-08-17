В Долине Смерти зарегистрировали новый температурный рекорд
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Сакраменто, США, 18 августа 2020, 01:01 — REGNUM Температурный рекорд в 54,4 градуса Цельсия зарегистрирован в Долине Смерти в американском штате Калифорния, передает телеканал CBS.В источнике
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В калифорнийской Долине смерти ожидается жара выше 52°C в тени
Комсомольская правда14 августа в 19:34