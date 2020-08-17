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REGNUM
REGNUM

В Долине Смерти зарегистрировали новый температурный рекорд

Сакраменто, США, 18 августа 2020, 01:01 — REGNUM Температурный рекорд в 54,4 градуса Цельсия зарегистрирован в Долине Смерти в американском штате Калифорния, передает телеканал CBS.В источнике
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РИА Новости

Эксперт оценил температурный рекорд Долины Смерти в США

РИА Новости17:21
Российская газета

Эксперт: Температурный рекорд Долины Смерти - это часть глобального процесса

Российская газета17:40
Комсомольская правда

В калифорнийской Долине смерти ожидается жара выше 52°C в тени

Комсомольская правда14 августа в 19:34
ТАСС

В Долине Смерти зафиксировали самую высокую температуру на Земле

ТАССвчера в 13:35
Известия

В Долине Смерти в США зафиксировали самую высокую температуру на Земле

Известиявчера в 09:24
Газета.Ru

В США зафиксировали самую высокую температуру на Земле

Газета.Ruвчера в 14:16
РЕН ТВ

В Долине смерти ожидается смертельно опасная жара

РЕН ТВ14 августа в 19:08

Казахстан заходит на второй круг

Власти вновь ослабляют режим карантина Государственная комиссия под руководством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина приняла решение о смягчении с понедельника, 17 августа, жестких карантинных мер, действовавших в стране с 5 июля.
Коммерсантъвчера в 15:59

Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом

Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей - 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году.
Интерфакс14 августа в 14:01
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«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

Замгендиректора «Ростеха» Максим Выборных попросил Минпромторг назначить «дочку» госкорпорации «Росхимзащиту» федеральным оператором по утилизации медицинских отходов, масок и оборудования.
РБК17:00

Модель украла 22 миллиона из сейфа депутата и получила четыре года

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, Синтюрева вместе с сообщником Ибрагимом Дудаевым зашла в апартаменты ЖК "Звезды Арбата", где жил Жигарев, и похитила из сейфа 20 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.
РИА Новостивчера в 12:19
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Совбез ООН отклонил резолюцию США о продлении эмбарго против Ирана

Как пояснил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, российская делегация проголосовала против проекта резолюции, поскольку выступает против навязывания Ирану через Совбез эмбарго на поставки оружия.
Вечерняя Москва15 августа в 03:28
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