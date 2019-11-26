Происшествия
МИР 24В Доминикане автобус с российскими туристами попал в ДТП
На трассе столкнулись грузовик и автобус, везший отдыхающих в аэропорт. В результате ДТП большегруз вылетел в кювет, а транспорт с пассажирами перевернулся. От российского посольства поступила информация о том, что в автобусе находились 39 россиян.
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Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
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Турецкие военные начали тестировать радары С-400
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Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака
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В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
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Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России
Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
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В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Маткапитал автоматически индексируется на размер годовой инфляции.
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Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»
Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Экономика
Сбербанк назвал средние траты россиян на ЖКХ
Граждане России каждый месяц в среднем тратят на оплату коммунальных услуг 3 826 рублей. Эта сумма на 3% больше, чем в 2018 году.
Политика
Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Армия и оружие
ВВС Польши вернулись к эксплуатации истребителей МиГ-29
ВВС Польши возвращаются к эксплуатации истребителей МиГ-29, сообщает штаб командования ВВС страны.
Общество
Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре.
Политика
В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Авто
Составлен топ-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ
Экспертами «АвтоСТАТ» был составлен ТОП-10 марок по продажам дизельных автомобилей в РФ.
Общество
Южноуральцев ждет теплый декабрь
По прогнозам центра Фобос, декабрь на большей части страны прогнозируется теплее обычного – в европейской части России температурная аномалия может превысить четыре градуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Общество
Роскачество намерено сравнить российские и иностранные вина
Роскачество сообщило во вторник об итогах исследования отечественных вин в рамках ежегодного проекта "Винный гид России": среди 600 протестированных образцов первые места заняла продукция стоимостью в пределах 300-600 рублей, произведенная из российского винограда, в том числе - вина Крыма и Кубани.
Общество
Белый дом США перекрыли из-за нарушения воздушного пространства
Во вторник американская Секретная служба сообщила о временном блокировании территории Белого дома и Капитолия из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона.
Политика
Контрразведка Чехии обвинила Россию в агрессивном шпионаже
Среди всех разведслужб, ведущих деятельность на территории Чехии, самую агрессивную и активную работу осуществляют Россия и Китай.
Спорт
В администрацию президента вызваны руководители спортивных федераций
В администрации президента России Владимира Путина состоится круглый стол, на который вызваны руководители спортивных федераций.
Происшествия
Шок: В спорткомлекс «Модун» ворвался вооруженный ножом мужчина
Сегодня с утра произошел инцидент в СК Модун. В помещение ворвался мужчина, вооруженный ножом. В это время там шли занятия детских секций.
Кино
Дадли Дурсль из «Гарри Поттера» появился в камео в «Темных началах»
Гарри Меллинг, исполнивший роль Дадли Дурсля в «Гарри Поттере», поразил поклонников сериала «Тёмные начала» своим появлением в новом эпизоде.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.
Общество
В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации
В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.