На трассе столкнулись грузовик и автобус, везший отдыхающих в аэропорт. В результате ДТП большегруз вылетел в кювет, а транспорт с пассажирами перевернулся. От российского посольства поступила информация о том, что в автобусе находились 39 россиян.

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в ДТП

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