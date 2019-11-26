Происшествия

МИР 24МИР 24В Доминикане автобус с российскими туристами попал в ДТП

На трассе столкнулись грузовик и автобус, везший отдыхающих в аэропорт. В результате ДТП большегруз вылетел в кювет, а транспорт с пассажирами перевернулся. От российского посольства поступила информация о том, что в автобусе находились 39 россиян.
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Посольство рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян

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СМИ сообщили о состоянии пострадавших в Доминикане российских туристов

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Глава Сбербанка Герман Греф назвал себя ответственным за утечку данных клиентов банка, которая произошла в сентябре.
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