Происшествия
КоммерсантъВ Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Местное издание Listin Diario сообщило, что 7 из 17 российских туристов, пострадавших в результате несчастного случая, находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла во вторник, 25 ноября, недалеко от города Игуэй. Автобус направлялся в аэропорт La Romana.
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Футбол
Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за матч с «Байером»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
Космос
Обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами
Группа ученых, представляющих Геттингенский университет, обнаружили, что в галактике NGC 6240, расположенной в созвездии Змееносца, находится сразу три сверхмассивных черных дыры, две из которых в десятки раз превышает массу аналогичного объекта в центре Солнечной системы.
Политика
Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Футбол
Левандовски оформил покер за 14 минут в матче с «Црвеной Звездой»
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
Политика
Медведчук: Киев отвергает предложения по миру в Донбассе
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что украинские власти Украины отвергают предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передает телеканал NewsOne.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
Футбол
Дибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Космос
Ученые впервые смогли объяснить перенос энергии изнутри Солнца на его атмосферу
Новые наблюдения показали: по мере того как магнитные поля на солнечной поверхности перестраиваются и изменяются, начинают образовываться спикулы, пишет журнал Science.
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов десятилетия
The Independent составил рейтинг лучших фильмов последнего десятилетия, в который вошли 40 картин.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Футбол
«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»
В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Авто
Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России
Напомним, что производство Jetta актуального поколения завершилось в России еще в мае 2018 года.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Кино
Российский боевик «Аванпост» покажут в двадцати пяти странах
2Продюсеры российского боевика «Аванпост» Валерий Федорович и Евгений Никишов обьявили о том, что права на прокат картины проданы в США и и ещё два десятка стран.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирован Дмитрий Ульянов
Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в одну из московских клиник, передает Mash.
Общество
Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
Политика
Жириновский предлагает расширить пределы самообороны
Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Политика
Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы
Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера национального комитета Демократической партии Украиной, а заявил о попытках "многих стран" подорвать американскую демократию и вмешаться в выборы.
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Общество
В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации
В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
Авто
Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe
Компания Landwind объявила о начале продаж нового недорогого кроссовера Landwind Fengrong.
Спорт
Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта
"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.