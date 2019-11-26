Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Местное издание Listin Diario сообщило, что 7 из 17 российских туристов, пострадавших в результате несчастного случая, находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла во вторник, 25 ноября, недалеко от города Игуэй. Автобус направлялся в аэропорт La Romana.
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В перевернувшемся в Доминикане автобусе находились 39 россиян

ТАСС16:40

Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане

Lenta.ru16:09

Посольство: никто из россиян при аварии в Доминикане не погиб

RT на русском16:34

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Коммерсантъ15:54

В Доминикане автобус с россиянами столкнулся с грузовиком

РИА Новости15:52

Посольство уточнило данные о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах

Известия17:06

Посольство назвало число туристов в попавшем в ДТП автобусе в Доминикане

РБК16:20
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 17:32, Ашберн
Футбол

Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за матч с «Байером»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
RT на русском 15:53
Политика

Рособоронэкспорт рассказал о новых поставках С-400 Турции

News.ru 04:00
Общество

Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

ТАСС 13:58
Космос

Обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами

Группа ученых, представляющих Геттингенский университет, обнаружили, что в галактике NGC 6240, расположенной в созвездии Змееносца, находится сразу три сверхмассивных черных дыры, две из которых в десятки раз превышает массу аналогичного объекта в центре Солнечной системы.
Московский Комсомолец вчера в 09:51
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru 15:24
Футбол

Левандовски оформил покер за 14 минут в матче с «Црвеной Звездой»

Спорт-Экспресс 16:37
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

Активисты принесли к зданию посольства Украины в Москве унитазы с надписями в "поддержку боевой мощи Украины", сообщил источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей "Москва".
РИА Новости 06:19
Политика

Медведчук: Киев отвергает предложения по миру в Донбассе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что украинские власти Украины отвергают предложения по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, передает телеканал NewsOne.
Газета.Ru 17:22
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК вчера в 15:19
Футбол

Дибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»

Sportbox.RU 16:52
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Космос

Ученые впервые смогли объяснить перенос энергии изнутри Солнца на его атмосферу

Новые наблюдения показали: по мере того как магнитные поля на солнечной поверхности перестраиваются и изменяются, начинают образовываться спикулы, пишет журнал Science.
Портал Поиск 24 ноября в 03:12
Кино

Составлен рейтинг лучших фильмов десятилетия

The Independent составил рейтинг лучших фильмов последнего десятилетия, в который вошли 40 картин.
Мойка78 17:00
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
Актуальные Новости 10:50
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Футбол

«Манчестер Сити» разошелся миром с «Шахтером»

В рамках группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" дома разошелся миром с донецким "Шахтером" и вышел в плей-офф турнира.
Газета.Ru 17:00
Авто

Новый Volkswagen Jetta сертифицирован для России

Напомним, что производство Jetta актуального поколения завершилось в России еще в мае 2018 года.
Somanyhorses 03:22
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

RT на русском 08:12
Кино

Российский боевик «Аванпост» покажут в двадцати пяти странах

2Продюсеры российского боевика «Аванпост» Валерий Федорович и Евгений Никишов обьявили о том, что права на прокат картины проданы в США и и ещё два десятка стран.
REGNUM 06:58
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирован Дмитрий Ульянов

Актер Дмитрий Ульянов госпитализирован в одну из московских клиник, передает Mash.
Газета.Ru вчера в 05:39
Общество

Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
News.ru 10:33
Политика

Жириновский предлагает расширить пределы самообороны

Лидер ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект, который дополнит статью 37 УК РФ "Необходимая оборона" пунктом о том, что действия с целью защиты себя и своих родных от насилия или угрозы его применения, а также направленные на защиту имущества нельзя считать превышением пределов самообороны.
Вести.Ru вчера в 02:18
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
Народные новости 10:00
Политика

Помпео прокомментировал сообщения о вмешательстве Украины в выборы

Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера национального комитета Демократической партии Украиной, а заявил о попытках "многих стран" подорвать американскую демократию и вмешаться в выборы.
РИА Новости 12:09
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Общество

В списке убитых на Майдане обнаружили фальсификации

В списке 105 погибших в ходе "майдана" людей обнаружены признаки фальсификации - там присутствуют имена людей, которых быть в перечне не должно, заявила бывший депутат Верховной рады, член совета Союза юристов Украины Елена Лукаш.
Газета.Ru 14:00
Авто

Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe

Компания Landwind объявила о начале продаж нового недорогого кроссовера Landwind Fengrong.
Rusargument 01:16
Спорт

Фетисов назвал Россию «самой опозорившейся» страной в истории спорта

"Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально", - цитирует Фетисова ТАСС.
Московский Комсомолец 07:10
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