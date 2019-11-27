Происшествия
Московский КомсомолецАвтобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане
Как сообщает портал Diario Libre, в Доминиканской Республике произошло ДТП с участием туристического автобуса, в котором находились россияне.
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Сестра Ротару пояснила свои слова о помощи певицы ВСУ в Донбассе
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Происшествия
Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели
Происшествия
В ДТП с автобусом и электричкой под Астраханью пострадали 10 человек
В Астраханской области в результате столкновения автобуса и электрички пострадали 10 человек.
Экономика
«Елисей» сокращает количество магазинов в сети
За последний месяц в Екатеринбурге закрылись два магазина местной сети «Елисей».
Космос
Первым пилотом нового космического корабля «Орел» станет робот «Артем»
Антропоморфный робот, который станет первым пилотом перспективного транспортного корабля "Орел" в ходе запуска в 2023 году, получил имя "Артем".
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Политика
США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
Армия и оружие
Дальность поражения российской снайперской винтовки Т-5000 увеличена
Российская снайперская винтовка Т-5000 увеличила дальность поражения целей с 1500 до 2000 метров.
Политика
NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму
Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
Происшествия
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
Технологии
Microsoft снова не даёт пользователям обновить Windows 10
Microsoft поясняет, что пользователям требуется сначала обновить антивирусы AVG и Avast.
Экономика
Минфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана
Многочисленные замечания от властей и бизнеса получила идея внедрения в России гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Общество
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива, зафиксированного на минувших выходных, который был вызван восточным ветром, сообщили РИА Новости в администрации Приморско-Ахтарского района Краснодарского края.
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины
«Чтобы диалог состоялся, нужно желание обеих сторон, Россия готова к переговорам, а вот Украина демонстрирует некие политические метания и высказывает постоянные претензии к формату переговоров и российской стороне в частности», — заявил Бальбек.
Общество
Кабмин обязал открыть подвалы многоэтажек для бездомных животных
В документе уточняется, что один из продухов в подвалах и технических подпольях домов должен быть открыт в течение всего года.
Политика
Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Футбол
«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака
По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Общество
Конгресс США эвакуировали из-за воздушной тревоги
Белый дом и Капитолий США были временно закрыты из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона, из офисов Капитолия вывели всех служащих, сотрудникам Белого дома было сказано оставаться на своих местах.
Музыка
Виктория Габор победила на «Детском Евровидении»
Общество
Лавров прокомментировал рекомендации WADA в отношении России
Зюганов призвал разоблачать «мурло» англосаксов и биться за Олимпиаду Кроме того, он призвал не делать поспешных выводов после рекомендации WADA, а дождаться решения в отношении России.
Наука
Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга ребёнка
В ходе новой научной работы исследователи провели тесты на 3D-моделях, во время которых у маленьких детей зафиксировали 10-кратное превышение критического ускорения, которое создается при встряхивании над силой тяжести по отношению к размеру ушей, что может привести к повреждению головного мозга.
Хоккей
Тренера «Калгари» Питерса обвиняют в расизме
Перспективная и интересная команда не попадает пока в зону плей-офф, проиграв 8 из 11 последних матчей, а её главный тренер стал объектом яростной критики.
Футбол
Месси станет обладателем «Золотого мяча» в 2019 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси получит «Золотой мяч» в 2019 году.
Космос
Впервые записана «жуткая» песня Земли во время магнитной бури
Европейское космическое агентство впервые предоставило запись жуткой "песни", которую издает Земля во время магнитной бури, когда на нее обрушивается «солнечный шторм», сообщает phys.org.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.