Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre. По предварительным данным, пострадали около 20 человек, в том числе дети. Они доставлены в больницу города Игуэй.

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

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