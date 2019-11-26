Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre. По предварительным данным, пострадали около 20 человек, в том числе дети. Они доставлены в больницу города Игуэй.
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Посольство рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян

РИА Новости18:25

В перевернувшемся в Доминикане автобусе находились 39 россиян

ТАСС16:40

Около 60 туристов находились в разбившемся автобусе в Доминикане - СМИ

РЕН ТВ15:49

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Коммерсантъ15:54

Пострадавших при аварии в Доминикане россиян оперируют в Санто-Доминго

RT на русском18:28

Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане

Lenta.ru16:09

СМИ сообщили о состоянии пострадавших в Доминикане российских туристов

РБК17:28
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Происшествия

В Сочи из-за самоубийства девушки-следователя возбудили дело

Коммерсантъ 09:38
Спорт

Комитет WADA хочет отстранить Россию от участия в Олимпиаде

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал исполкому организации запретить России на четыре года участвовать в соревнованиях по всему миру, а также выступать на предстоящих олимпийских играх в Токио под российским флагом.
Телеканал 360° вчера в 14:43
Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Общество

Британия начинает тестирование карт «Мир»

Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
REGNUM 09:59
Гаджеты

Названы способы использования устаревших смартфонов

Волгоградская правда 24 ноября в 04:14
Политика

В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
RT на русском 23 ноября в 23:47
Происшествия

Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону

Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
РИА Новости 12:59
Авто

Компания GAC обновила флагманский седан GA8

Китайский автоконцерн GAC Motor представил на автосалоне в Гуанчжоу обновленный седан Trumpchi GA8.
Автоновости дня 04:55
Общество

В России усилились эмиграционные настроения

По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
Интерфакс 04:25
Общество

Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка вновь прокомментировал недавнюю ситуацию с утечкой данных клиентов кредитной организации.
РБК 18:07
Финансы

Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
REGNUM 02:09
Экономика

Часть россиян оставят без пенсии

Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Smolnarod.ru 02:35
Общество

NRK (Норвегия): русские этого лосося обожают, а в Норвегии его скармливают собакам (NRK)

В России горбуша считается ценной и вкусной рыбой и продается в свежем, замороженном и сушеном виде. А вот в Норвегии рыбаки с ней воюют.
ИноСМИ 04:25
Происшествия

Сахалинец, избивший ребенка, заплатит ему полмиллиона рублей

Углегорский городской прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетнего ребенка с иском о взыскании компенсации морального вреда в связи с совершением в его отношении преступления.
Сахалин.Инфо 17:58
Происшествия

Автомобиль врезался в пешеходов в Тамбове. Погибла женщина

26 ноября во вторник в Тамбове иномарка въехала в группу пешеходов. Женщина погибла, еще пять человек были госпитализированы.
Телеканал 360° 12:49
Наука

Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга

Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
RT на русском вчера в 15:34
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

ТАСС 05:10
Футбол

«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ

В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Sportbox.RU 16:52
Политика

США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским

Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
РБК 15:41
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Известия 07:41
Экономика

Названы главные жертвы проблем в мировой торговле

Испытывают проблемы и другие крупные европейские страны, а также экспортные центры, такие как Сингапур.
Lenta.ru 19:00
Шоу-бизнес

Фото лысого Киркорова шокировало фанатов

На фото король отечественной эстрады Филипп Киркоров запечатлен без волос на голове, усов и бороды.
Московский Комсомолец 05:30
Политика

Зеленский пообещал награду за поимку контрабандиста

Ореанда-Новости 15:00
Авто

Honda представила обновленную версию городского седана City

Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
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В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Дни24 вчера в 04:00
Общество

Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызвал основателя сервиса Telegram Павла Дурова для дачи показаний в январе 2020 года по поводу судебного разбирательства с криптовалютой Gram.
RT на русском 14:58
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий 12:10
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Спорт

Путин поручил проработать стимулы для работников, занимающихся спортом

Правительство и регионы продумают меры стимулирования работников, которые занимаются спортом, и работодателей, которые создают для этого условия.
Парламентская газета 02:31
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Доминиканская Республика
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Государство в восточной части острова Гаити и на прибрежных островах. Западную треть острова занимает государство Республика Гаити. Остров входит в состав архипелага Больших Антильских островов.
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