Происшествия
КоммерсантъВ Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию
Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre. По предварительным данным, пострадали около 20 человек, в том числе дети. Они доставлены в больницу города Игуэй.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Спорт
Комитет WADA хочет отстранить Россию от участия в Олимпиаде
Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) порекомендовал исполкому организации запретить России на четыре года участвовать в соревнованиях по всему миру, а также выступать на предстоящих олимпийских играх в Токио под российским флагом.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Общество
Британия начинает тестирование карт «Мир»
Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
Гаджеты
Названы способы использования устаревших смартфонов
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Происшествия
Flydubai прокомментировала отчет о крушении Boeing в Ростове-на-Дону
Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.
Авто
Компания GAC обновила флагманский седан GA8
Китайский автоконцерн GAC Motor представил на автосалоне в Гуанчжоу обновленный седан Trumpchi GA8.
Общество
В России усилились эмиграционные настроения
По данным опроса, среди респондентов в возрасте от 25 до 39 лет уехать за рубеж на ПМЖ хотят 30% опрошенных, среди участников опроса в возрасте от 40 до 54 лет такое желание есть у 19% респондентов.
Общество
Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами банка вновь прокомментировал недавнюю ситуацию с утечкой данных клиентов кредитной организации.
Финансы
Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро
Операции в европейской валюте больше не приносят российским банкам прибыли, от них стоит отказаться.
Экономика
Часть россиян оставят без пенсии
Арифметика проста: если вы получаете 20 тысяч рублей в месяц, то ваш бонус – два балла в год (менее 200 рублей прибавки к будущей пенсии).
Общество
NRK (Норвегия): русские этого лосося обожают, а в Норвегии его скармливают собакам (NRK)
В России горбуша считается ценной и вкусной рыбой и продается в свежем, замороженном и сушеном виде. А вот в Норвегии рыбаки с ней воюют.
Происшествия
Сахалинец, избивший ребенка, заплатит ему полмиллиона рублей
Углегорский городской прокурор обратился в суд в интересах несовершеннолетнего ребенка с иском о взыскании компенсации морального вреда в связи с совершением в его отношении преступления.
Происшествия
Автомобиль врезался в пешеходов в Тамбове. Погибла женщина
26 ноября во вторник в Тамбове иномарка въехала в группу пешеходов. Женщина погибла, еще пять человек были госпитализированы.
Наука
Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга
Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
Футбол
«Бавария» и «Тоттенхэм» вышли в плей-офф ЛЧ
В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
Политика
США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским
Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
Экономика
Названы главные жертвы проблем в мировой торговле
Испытывают проблемы и другие крупные европейские страны, а также экспортные центры, такие как Сингапур.
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало фанатов
На фото король отечественной эстрады Филипп Киркоров запечатлен без волос на голове, усов и бороды.
Политика
Зеленский пообещал награду за поимку контрабандиста
Авто
Honda представила обновленную версию городского седана City
Корпорация Honda продемонстрировала обновленный седан City. Продажи автомобиля должны стартовать 24 декабря нынешнего года в Таиланде.
Шоу-бизнес
Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери
Общество
Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram
Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызвал основателя сервиса Telegram Павла Дурова для дачи показаний в январе 2020 года по поводу судебного разбирательства с криптовалютой Gram.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Спорт
Путин поручил проработать стимулы для работников, занимающихся спортом
Правительство и регионы продумают меры стимулирования работников, которые занимаются спортом, и работодателей, которые создают для этого условия.