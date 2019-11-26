Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминиканской Республике, сообщает газета Diario Libre. По предварительным данным, пострадали около 20 человек, в том числе дети. Они доставлены в больницу города Игуэй.
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В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

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В Доминикане перевернулся автобус с российскими туристами

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Автобус с российскими туристами перевернулся в Доминикане

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СМИ сообщили о состоянии пострадавших в Доминикане российских туристов

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Россиянин Сергей Шмаков установил новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела.
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В параллельном матче «Тоттенхэм» на своем поле победил «Олимпиакос» со счетом 4:2. После этой игры лондонский клуб идет на втором месте в квартете, набрав 10 очков и обеспечивает себе путевку в плей-офф турнира.
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Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
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Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пригрозил ей превентивным уничтожением.
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Фотографии рестайлинговй версии популярного отечественного внедорожника Lada 4x4 появились в Сети.
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Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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Компания Mercedes-Benz рассказала о разработке новой версии популярного кроссовера Mercedes-Benz GLA.
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Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
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Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет создавать международные фонды в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области.
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В Сети обсуждают фото лысого Филиппа Киркорова

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Врачи медицинского десанта осмотрели в Холмске более 2000 пациентов

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Число погибших в результате землетрясения в Албании увеличилось до 20 человек, пишет Albanian Daily News со ссылкой на Минобороны страны.
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