У структур Кенеса Ракишева осталось 1,7 га в Домодедово и 100 га в новой Москве, говорит представитель бизнесмена. В «Русиче» проект в Домодедовском районе называют крупнейшим индустриальным парком в России.

с чего всё началось

Индустриальный парк на 1,5 млн квадратных метров может появиться на Домодедовском шоссе: земельный участок площадью 450 га здесь приобрел концерн «Русич». Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник, новый собственник готов инвестировать в проект как минимум 45 млрд рублей.

В Домодедове может быть построен склад на 1,5 млн «квадратов»

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