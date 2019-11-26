Экономика

Гипер ННГипер ННВ Домодедове может быть построен склад на 1,5 млн «квадратов»

Индустриальный парк на 1,5 млн квадратных метров может появиться на Домодедовском шоссе: земельный участок площадью 450 га здесь приобрел концерн «Русич». Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник, новый собственник готов инвестировать в проект как минимум 45 млрд рублей.
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с чего всё началось

БТА-банк оторвался от земли

У структур Кенеса Ракишева осталось 1,7 га в Домодедово и 100 га в новой Москве, говорит представитель бизнесмена. В «Русиче» проект в Домодедовском районе называют крупнейшим индустриальным парком в России.
Коммерсантъвчера в 17:43

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БТА-банк оторвался от земли

Коммерсантъвчера в 17:43

Крупнейший в России склад на 1,5 млн кв. м могут построить в Домодедове

Ведомостивчера в 17:08

СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк

РБКвчера в 20:01

«Русич» намерен построить крупнейший склад в России

РИА Новости02:06

Крупнейший в России индустриальный парк появится в Подмосковье

News.ruвчера в 22:04

Выкупивший землю у структур «БТА банка» Кенеса Ракишева концерн «Русич» построит на ней крупнейший в России склад

Наша версия09:05

Кенес Ракишев продал землю под самый большой логистический парк в Подмосковье

Дни2408:22
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Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
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Общество

Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках

«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
РБК 03:27
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В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
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Власти Петербурга выделят на медпомощь 167 млрд рублей

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что власти Петербурга выделят на медпомощь 167 млрд рублей.
Piter.tv 08:19
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Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
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Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ

Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
РИА Новости вчера в 12:21
Армия и оружие

В «Рособоронэкспорте» отметили прогресс России в экспорте оружия

В последние годы "Рособоронэкспорт" ежегодно продавал оружие на сумму около 13 миллиардов долларов.
РИА Новости 01:22
Энергетика

Чиновники разработали условия допуска частных инвесторов на шельф

Что предлагают частным инвесторам на шельфе Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах.
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Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату

РИА "Новости" / Евгений Биятов Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал информации о своем избиении из-за удаления тату.
РЕН ТВ вчера в 07:32
Происшествия

Закопали вместе с матерью: почему росгвардеец убил двухлетнюю девочку

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Газета.Ru 09:01
Политика

Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»

В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
RT на русском 07:55
Шоу-бизнес

Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска

Недавно Анастасия Костенко наслаждалась отпуском в компании мужа и дочери Миланы.
StarHit.ru 07:00
Армия и оружие

РФ знает о готовящихся провокациях в сирийском Идлибе

В Москве знают о готовящихся провокациях в сирийском Идлибе, в которых участвуют «Белые каски». Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров.
Вести ФМ 08:02
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Сотрудники ФСБ пришли к спасателям Росморречфлота в Москве

Сотрудники ФСБ проводят обыски и изымают документы в здании морской спасательной службы Росморречфлота в Москве.
Lenta.ru 08:58
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С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Здоровье

Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
RT на русском 08:12
Политика

Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области

Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
RT на русском вчера в 17:36
Здоровье

Тюменские хирурги без разреза удалили огромную опухоль у ребёнка

Уникальную операцию – удаление без разреза крупной опухоли надпочечника у ребёнка – провели в тюменской ОКБ №2. Огромная опухоль сдавливала соседние органы, что могло со временем привести к некрозу тканей.
Уральский меридиан 01:34
Происшествия

Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа

Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
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Олегу Сенцову вручили в Европарламенте премию Сахарова

Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова вручена украинцу Олегу Сенцову, ранее осужденному в России за терроризм.
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Посол России рассказал об обидах Великобритании из-за дела Скрипалей

Дипломат напомнил, что РФ не понимает и не принимает обвинения в свой адрес по ЧП в Солсбери, так как в них нет "ни документальной, ни доказательной базы".
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Общество

Названы лучшие по качеству жизни города России

Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
РБК 07:59
Политика

Путин рассказал о встрече с руководством «Яндекса»

Встреча президента России с руководителями и основными акционерами компании «Яндекс» состоялась несколько дней назад.
REGNUM 05:41
Гаджеты

В Сети появились первые изображения телевизоров Nokia

Работать устройства будут под управлением операционной системы Androd 9, и первыми телевизоры Nokia получат жители Индии.
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Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
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К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

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