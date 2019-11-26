Экономика
Гипер ННВ Домодедове может быть построен склад на 1,5 млн «квадратов»
Индустриальный парк на 1,5 млн квадратных метров может появиться на Домодедовском шоссе: земельный участок площадью 450 га здесь приобрел концерн «Русич». Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник, новый собственник готов инвестировать в проект как минимум 45 млрд рублей.
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с чего всё началось
У структур Кенеса Ракишева осталось 1,7 га в Домодедово и 100 га в новой Москве, говорит представитель бизнесмена. В «Русиче» проект в Домодедовском районе называют крупнейшим индустриальным парком в России.Коммерсантъвчера в 17:43
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Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
Спорт
Вице-президент WADA: Россию надо было отстранять ещё год назад
Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд оценила рекомендации Комитета по соответствию WADA и заявила, что отстранить Россию надо было ещё год назад.
Общество
Роструд предупредил о рассылающих поддельные штрафы мошенниках
«В целях предотвращения материального ущерба при уплате административных штрафов просим обращать особое внимание на реквизиты получателя в постановлениях о назначении административного наказания», — рекомендуют в ведомстве.
Здоровье
Власти Петербурга выделят на медпомощь 167 млрд рублей
Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что власти Петербурга выделят на медпомощь 167 млрд рублей.
Армия и оружие
Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии
Военные самолеты нанесли удары вблизи сирийского города Эль-Баб, сообщило 25 ноября радио Sham FM.
Политика
Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему
Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
Общество
Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих от НДФЛ
Председатель правительства прокомментировал заявление главы ВТБ Андрея Костина о целесообразности освобождения малоимущих от уплаты этого налога.
Армия и оружие
В «Рособоронэкспорте» отметили прогресс России в экспорте оружия
В последние годы "Рособоронэкспорт" ежегодно продавал оружие на сумму около 13 миллиардов долларов.
Энергетика
Чиновники разработали условия допуска частных инвесторов на шельф
Что предлагают частным инвесторам на шельфе Минвостокразвития разработало концепцию законопроекта о расширении доступа частных инвесторов к реализации проектов на Арктическом и Дальневосточном континентальных шельфах.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой рассказал о своем избиении из-за удаления тату
РИА "Новости" / Евгений Биятов Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прокомментировал информации о своем избиении из-за удаления тату.
Происшествия
Закопали вместе с матерью: почему росгвардеец убил двухлетнюю девочку
В Кемерово суд признал 23-летнего экс-росгвардейца виновным в убийстве двухлетней девочки.
Политика
Киев рассчитывает на санкции США в ситуации с «Северным потоком — 2»
В Киеве рассчитывают, что возможные санкции США помогут не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль.
Шоу-бизнес
Беременную Анастасию Костенко госпитализировали после отпуска
Недавно Анастасия Костенко наслаждалась отпуском в компании мужа и дочери Миланы.
Армия и оружие
РФ знает о готовящихся провокациях в сирийском Идлибе
В Москве знают о готовящихся провокациях в сирийском Идлибе, в которых участвуют «Белые каски». Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров.
Происшествия
Сотрудники ФСБ пришли к спасателям Росморречфлота в Москве
Сотрудники ФСБ проводят обыски и изымают документы в здании морской спасательной службы Росморречфлота в Москве.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Здоровье
Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о Калининградской области
Ранее Лукашенко назвал Калининградскую область России «нашей областью», заявив, что говорит о её жителях как «наших калининградцах», потому что Белоруссия «отвечала и отвечает» за регион.
Здоровье
Тюменские хирурги без разреза удалили огромную опухоль у ребёнка
Уникальную операцию – удаление без разреза крупной опухоли надпочечника у ребёнка – провели в тюменской ОКБ №2. Огромная опухоль сдавливала соседние органы, что могло со временем привести к некрозу тканей.
Происшествия
Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа
Студент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Марат Нигматулин, обвиняемый в оправдании терроризма, заявил, что в библиотеке вуза его около двух часов избивали двое мужчин, которые представились сотрудниками ФСБ.
Политика
Олегу Сенцову вручили в Европарламенте премию Сахарова
Премия «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова вручена украинцу Олегу Сенцову, ранее осужденному в России за терроризм.
Политика
Посол России рассказал об обидах Великобритании из-за дела Скрипалей
Дипломат напомнил, что РФ не понимает и не принимает обвинения в свой адрес по ЧП в Солсбери, так как в них нет "ни документальной, ни доказательной базы".
Общество
Названы лучшие по качеству жизни города России
Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.
Политика
Путин рассказал о встрече с руководством «Яндекса»
Встреча президента России с руководителями и основными акционерами компании «Яндекс» состоялась несколько дней назад.
Гаджеты
В Сети появились первые изображения телевизоров Nokia
Работать устройства будут под управлением операционной системы Androd 9, и первыми телевизоры Nokia получат жители Индии.
Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных
«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли унитазы
Армия и оружие
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»
Россия показала США ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).