Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ «Домодедово» экстренно сел самолет из-за угрозы взрыва

В аэропорту «Домодедово» совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A-321 авиакомпании S7, сообщает Baza. Пилоты сообщили, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя. Она встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что внутри находится взрывчатка.
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