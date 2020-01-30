Происшествия
BFM.ruВ «Домодедово» экстренно сел самолет из-за угрозы взрыва
В аэропорту «Домодедово» совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus A-321 авиакомпании S7, сообщает Baza. Пилоты сообщили, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя. Она встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что внутри находится взрывчатка.
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